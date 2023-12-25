Как на открытке: 15 рождественских фото с разных концов света

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Люди гуляют на центральной площади Ала-Тоо, украшенной в честь предстоящего Нового года, в Бишкеке. Новый год, который был самым большим неформальным праздником года в бывшем Советском Союзе, также очень популярен преимущественно в мусульманской стране Кыргызстане.