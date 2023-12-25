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https://sputnik-georgia.ru/20231225/285216962.html
Как на открытке: 15 рождественских фото с разных концов света
Как на открытке: 15 рождественских фото с разных концов света
Большинство европейских стран - католические и протестантские, так что Рождество там, в отличие от православной церкви, отмечается не 7 января, а 25 декабря 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T18:37+0400
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, прага, рождество
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, прага, рождество

Как на открытке: 15 рождественских фото с разных концов света

18:37 25.12.2023 (обновлено: 09:38 26.12.2023)
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Большинство европейских стран - католические и протестантские, так что Рождество там, в отличие от православной церкви, отмечается не 7 января, а 25 декабря
© AP Photo / Matt Rourke

Рождественские украшения в мэрии Филадельфии.

Рождественские украшения в мэрии Филадельфии. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Matt Rourke

Рождественские украшения в мэрии Филадельфии.

© AFP 2023 / Michal Cizek

Артисты в костюмах ангелов идут на ходулях во время рождественского парада ангелов 17 декабря в Праге.

Артисты в костюмах ангелов идут на ходулях во время рождественского парада ангелов 17 декабря в Праге. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Michal Cizek

Артисты в костюмах ангелов идут на ходулях во время рождественского парада ангелов 17 декабря в Праге.

© AP Photo / Martin Meissner

Дети катаются на деревянных лошадях карусели на рождественской ярмарке в Херне.

Дети катаются на деревянных лошадях карусели на рождественской ярмарке в Херне. - Sputnik Грузия
3/15
© AP Photo / Martin Meissner

Дети катаются на деревянных лошадях карусели на рождественской ярмарке в Херне.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Уличные актеры гуляют по рождественскому рынку, открытому перед предстоящими рождественскими и новогодними праздниками в Санкт-Петербурге.

Уличные актеры гуляют по рождественскому рынку, открытому перед предстоящими рождественскими и новогодними праздниками в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
4/15
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Уличные актеры гуляют по рождественскому рынку, открытому перед предстоящими рождественскими и новогодними праздниками в Санкт-Петербурге.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

Женщина позирует для фото перед рождественской елкой у собора Святого Иосифа в Ханое.

Женщина позирует для фото перед рождественской елкой у собора Святого Иосифа в Ханое. - Sputnik Грузия
5/15
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

Женщина позирует для фото перед рождественской елкой у собора Святого Иосифа в Ханое.

© AFP 2023 / Sakis Mitrolidis

Пешеходы проходят рядом с рождественскими украшениями в Салониках.

Пешеходы проходят рядом с рождественскими украшениями в Салониках. - Sputnik Грузия
6/15
© AFP 2023 / Sakis Mitrolidis

Пешеходы проходят рядом с рождественскими украшениями в Салониках.

© AFP 2023 / Justin Tallis

Хористы принимают участие в репетиции своих предстоящих рождественских выступлений в соборе Святого Павла в центре Лондона.

Хористы принимают участие в репетиции своих предстоящих рождественских выступлений в соборе Святого Павла в центре Лондона. - Sputnik Грузия
7/15
© AFP 2023 / Justin Tallis

Хористы принимают участие в репетиции своих предстоящих рождественских выступлений в соборе Святого Павла в центре Лондона.

© AFP 2023 / Juan Mabromata

Дети доставляют свои письма с рождественскими пожеланиями в почтовый ящик рядом с мужчиной, одетым, как Санта-Клаус ("Папа Ноэль" в Аргентине), в торговом центре Alto Palermo в Буэнос-Айресе.

Дети доставляют свои письма с рождественскими пожеланиями в почтовый ящик рядом с мужчиной, одетым, как Санта-Клаус (&quot;Папа Ноэль&quot; в Аргентине), в торговом центре Alto Palermo в Буэнос-Айресе. - Sputnik Грузия
8/15
© AFP 2023 / Juan Mabromata

Дети доставляют свои письма с рождественскими пожеланиями в почтовый ящик рядом с мужчиной, одетым, как Санта-Клаус ("Папа Ноэль" в Аргентине), в торговом центре Alto Palermo в Буэнос-Айресе.

© AFP 2023 / Philip Fong

Люди фотографируются с праздничными световыми инсталляциями в преддверии рождественского сезона в токийском районе Сибуя.

Люди фотографируются с праздничными световыми инсталляциями в преддверии рождественского сезона в токийском районе Сибуя. - Sputnik Грузия
9/15
© AFP 2023 / Philip Fong

Люди фотографируются с праздничными световыми инсталляциями в преддверии рождественского сезона в токийском районе Сибуя.

© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko

Люди гуляют на центральной площади Ала-Тоо, украшенной в честь предстоящего Нового года, в Бишкеке. Новый год, который был самым большим неформальным праздником года в бывшем Советском Союзе, также очень популярен преимущественно в мусульманской стране Кыргызстане.

Люди гуляют на центральной площади Ала-Тоо, украшенной в честь предстоящего Нового года, в Бишкеке. Новый год, который был самым большим неформальным праздником года в бывшем Советском Союзе, также очень популярен преимущественно в мусульманской стране Кыргызстане. - Sputnik Грузия
10/15
© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko

Люди гуляют на центральной площади Ала-Тоо, украшенной в честь предстоящего Нового года, в Бишкеке. Новый год, который был самым большим неформальным праздником года в бывшем Советском Союзе, также очень популярен преимущественно в мусульманской стране Кыргызстане.

© AP Photo / Aaron Favila

Филиппинец продает воздушные шары возле Международного Храма Богоматери Мира и Доброго Путешествия в Антиполо, Филиппины, в субботу. Многие филиппинцы посетили первую из девяти последовательных утренних месс перед Рождеством в рамках традиционной филиппинской практики.

Филиппинец продает воздушные шары возле Международного Храма Богоматери Мира и Доброго Путешествия в Антиполо, Филиппины, в субботу. Многие филиппинцы посетили первую из девяти последовательных утренних месс перед Рождеством в рамках традиционной филиппинской практики. - Sputnik Грузия
11/15
© AP Photo / Aaron Favila

Филиппинец продает воздушные шары возле Международного Храма Богоматери Мира и Доброго Путешествия в Антиполо, Филиппины, в субботу. Многие филиппинцы посетили первую из девяти последовательных утренних месс перед Рождеством в рамках традиционной филиппинской практики.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

Люди фотографируются и позируют у рождественской елки, установленной на Испанской лестнице в Риме.

Люди фотографируются и позируют у рождественской елки, установленной на Испанской лестнице в Риме. - Sputnik Грузия
12/15
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Люди фотографируются и позируют у рождественской елки, установленной на Испанской лестнице в Риме.

© AFP 2023 / Daniel Munoz

Любители Рождества позируют фотографам на вокзале Усакен поезда Сабана, украшенном рождественскими гирляндами.

Любители Рождества позируют фотографам на вокзале Усакен поезда Сабана, украшенном рождественскими гирляндами. - Sputnik Грузия
13/15
© AFP 2023 / Daniel Munoz

Любители Рождества позируют фотографам на вокзале Усакен поезда Сабана, украшенном рождественскими гирляндами.

© AFP 2023 / Julien De Rosa

Рождественские украшения на Елисейских полях в Париже.

Рождественские украшения на Елисейских полях в Париже. - Sputnik Грузия
14/15
© AFP 2023 / Julien De Rosa

Рождественские украшения на Елисейских полях в Париже.

© AFP 2023 / Jung Yeon-Je

Люди фотографируются перед световым табло с надписью "Новый 2024 год" в центре Сеула.

Люди фотографируются перед световым табло с надписью &quot;Новый 2024 год&quot; в центре Сеула. - Sputnik Грузия
15/15
© AFP 2023 / Jung Yeon-Je

Люди фотографируются перед световым табло с надписью "Новый 2024 год" в центре Сеула.

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