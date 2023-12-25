Как на открытке: 15 рождественских фото с разных концов света

Рождественские украшения в мэрии Филадельфии.
Рождественские украшения в мэрии Филадельфии.
Артисты в костюмах ангелов идут на ходулях во время рождественского парада ангелов 17 декабря в Праге.
Артисты в костюмах ангелов идут на ходулях во время рождественского парада ангелов 17 декабря в Праге.
Дети катаются на деревянных лошадях карусели на рождественской ярмарке в Херне.
Дети катаются на деревянных лошадях карусели на рождественской ярмарке в Херне.
Уличные актеры гуляют по рождественскому рынку, открытому перед предстоящими рождественскими и новогодними праздниками в Санкт-Петербурге.
Уличные актеры гуляют по рождественскому рынку, открытому перед предстоящими рождественскими и новогодними праздниками в Санкт-Петербурге.
Женщина позирует для фото перед рождественской елкой у собора Святого Иосифа в Ханое.
Женщина позирует для фото перед рождественской елкой у собора Святого Иосифа в Ханое.
Пешеходы проходят рядом с рождественскими украшениями в Салониках.
Пешеходы проходят рядом с рождественскими украшениями в Салониках.
Хористы принимают участие в репетиции своих предстоящих рождественских выступлений в соборе Святого Павла в центре Лондона.
Хористы принимают участие в репетиции своих предстоящих рождественских выступлений в соборе Святого Павла в центре Лондона.
Дети доставляют свои письма с рождественскими пожеланиями в почтовый ящик рядом с мужчиной, одетым, как Санта-Клаус ("Папа Ноэль" в Аргентине), в торговом центре Alto Palermo в Буэнос-Айресе.
Дети доставляют свои письма с рождественскими пожеланиями в почтовый ящик рядом с мужчиной, одетым, как Санта-Клаус ("Папа Ноэль" в Аргентине), в торговом центре Alto Palermo в Буэнос-Айресе.
Люди фотографируются с праздничными световыми инсталляциями в преддверии рождественского сезона в токийском районе Сибуя.
Люди фотографируются с праздничными световыми инсталляциями в преддверии рождественского сезона в токийском районе Сибуя.
Люди гуляют на центральной площади Ала-Тоо, украшенной в честь предстоящего Нового года, в Бишкеке. Новый год, который был самым большим неформальным праздником года в бывшем Советском Союзе, также очень популярен преимущественно в мусульманской стране Кыргызстане.
Люди гуляют на центральной площади Ала-Тоо, украшенной в честь предстоящего Нового года, в Бишкеке. Новый год, который был самым большим неформальным праздником года в бывшем Советском Союзе, также очень популярен преимущественно в мусульманской стране Кыргызстане.
Филиппинец продает воздушные шары возле Международного Храма Богоматери Мира и Доброго Путешествия в Антиполо, Филиппины, в субботу. Многие филиппинцы посетили первую из девяти последовательных утренних месс перед Рождеством в рамках традиционной филиппинской практики.
Филиппинец продает воздушные шары возле Международного Храма Богоматери Мира и Доброго Путешествия в Антиполо, Филиппины, в субботу. Многие филиппинцы посетили первую из девяти последовательных утренних месс перед Рождеством в рамках традиционной филиппинской практики.
Люди фотографируются и позируют у рождественской елки, установленной на Испанской лестнице в Риме.
Люди фотографируются и позируют у рождественской елки, установленной на Испанской лестнице в Риме.
Любители Рождества позируют фотографам на вокзале Усакен поезда Сабана, украшенном рождественскими гирляндами.
Любители Рождества позируют фотографам на вокзале Усакен поезда Сабана, украшенном рождественскими гирляндами.
Рождественские украшения на Елисейских полях в Париже.
Рождественские украшения на Елисейских полях в Париже.
Люди фотографируются перед световым табло с надписью "Новый 2024 год" в центре Сеула.
Люди фотографируются перед световым табло с надписью "Новый 2024 год" в центре Сеула.