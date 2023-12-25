https://sputnik-georgia.ru/20231225/batumi-postradal-ot-uragana-285194420.html

Батуми пострадал от урагана - подсчитывается ущерб

Батуми пострадал от урагана - подсчитывается ущерб

Специальные службы мэрии Батуми продолжают работать в чрезвычайном режиме 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T10:29+0400

2023-12-25T10:29+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Работы по ликвидации последствий урагана в приморском городе Батуми (АР Аджария) завершены, подсчитывается ущерб, сообщает телекомпания "Имеди".В результате урагана в Батуми, который начался в ночь на субботу, 23 декабря, пострадали крыши многоэтажных домов, многолетние деревья и остановки общественного транспорта. Кроме того, повреждены дорожные знаки, линии электропередач и уличные фонари. Работы по ликвидации последствий стихии велись в активном режиме в воскресенье и в ночь на понедельник. Оперативно были очищены дороги от поваленных деревьев – в результате урагана повреждены около 40 деревьев и растений.Специальные службы мэрии города продолжают работать в чрезвычайном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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