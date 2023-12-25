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Батуми пострадал от урагана - подсчитывается ущерб
Батуми пострадал от урагана - подсчитывается ущерб
Специальные службы мэрии Батуми продолжают работать в чрезвычайном режиме 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T10:29+0400
2023-12-25T10:29+0400
2023-12-25T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Работы по ликвидации последствий урагана в приморском городе Батуми (АР Аджария) завершены, подсчитывается ущерб, сообщает телекомпания "Имеди".В результате урагана в Батуми, который начался в ночь на субботу, 23 декабря, пострадали крыши многоэтажных домов, многолетние деревья и остановки общественного транспорта. Кроме того, повреждены дорожные знаки, линии электропередач и уличные фонари. Работы по ликвидации последствий стихии велись в активном режиме в воскресенье и в ночь на понедельник. Оперативно были очищены дороги от поваленных деревьев – в результате урагана повреждены около 40 деревьев и растений.Специальные службы мэрии города продолжают работать в чрезвычайном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, батуми
Батуми пострадал от урагана - подсчитывается ущерб
10:29 25.12.2023 (обновлено: 12:08 25.12.2023)
Специальные службы мэрии Батуми продолжают работать в чрезвычайном режиме
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Работы по ликвидации последствий урагана в приморском городе Батуми (АР Аджария) завершены, подсчитывается ущерб, сообщает телекомпания "Имеди".
В результате урагана в Батуми, который начался в ночь на субботу, 23 декабря, пострадали крыши многоэтажных домов, многолетние деревья и остановки общественного транспорта. Кроме того, повреждены дорожные знаки, линии электропередач и уличные фонари.
Работы по ликвидации последствий стихии велись в активном режиме в воскресенье и в ночь на понедельник. Оперативно были очищены дороги от поваленных деревьев – в результате урагана повреждены около 40 деревьев и растений.
Специальные службы мэрии города продолжают работать в чрезвычайном режиме.