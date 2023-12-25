https://sputnik-georgia.ru/20231225/chto-zhdet-mir-v-2024-godu-prognozy-astrologov-i-proritsateley-285209138.html

Что ждет мир в 2024 году? Прогнозы астрологов и прорицателей

Что ждет мир в 2024 году? Прогнозы астрологов и прорицателей

Завершается 2023 год, который был очень непростым для всего мира, следовательно, жители нашей планеты ждут от наступающего 2024 года решения не только своих... 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T20:48+0400

2023-12-25T20:48+0400

2023-12-25T20:48+0400

в мире

нострадамус

справки

новый год 2024

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По прогнозам многих астрологов и прорицателей, 2024 год станет для людей во всем мире периодом тяжелых испытаний – по предсказаниям, жителей нашей планеты ждут природные катаклизмы, конфликты, болезни, голод и так далее. Что ждет мир в 2024 году: о прогнозах астрологов и прорицателей на грядущий год читайте в Sputnik Грузия. Каким будет 2024 год – прогнозы астрологов По прогнозам астрологов, 2024 год – високосный, и при любом раскладе он будет непростым периодом для всего мира, так как будет испытывать всех на стойкость и прочность. По словам астрологов, в 2024 году произойдут большие политические изменения на мировой арене, поистине исторические и масштабные. Астрологи предсказывают время от времени резкое обострение ситуации в международных конфликтах, потрясения в политике, финансах и любви. Это все, по словам астрологов, обусловлено переходом Плутона из Козерога в Водолей. Поэтому важно быть готовым к трудностям. В США, по прогнозу астрологов, в 2024-м может возникнуть большой внутренний конфликт, связанный с предстоящими президентскими выборами. И этот кризис в стране продлится до конца 2027 года. Также в 2024-м астрологи прогнозируют существенные прорывы в технологиях. В частности, в сфере автоматизации и искусственного интеллекта ученые откроют новые ранее недоступные возможности. Прогноз от НострадамусаФранцузский астролог и прорицатель Нострадамус в 2024 году предсказал военные конфликты, природные катастрофы и серьезное изменение климата. По прогнозу Нострадамуса, в 2024 году на нашу планету обрушатся страшные экологические и техногенные катастрофы – особенно серьезно от них пострадают Европа и Северная Америка. Французский астролог предсказывает, что уровень мирового океана в 2024-м стремительно будет повышаться и прибрежные города начнут уходить под воду. В то же время другие города, по предсказанию Нострадамуса, будут страдать от засухи и отсутствия осадков – это ударит по сельскому хозяйству и вызовет голод в некоторых регионах. По предсказанию прорицателя, землетрясения в различных регионах станут настоящим источником бедствий. Некий "город огней" может столкнуться с особенными разрушениями. Шифровальщики предполагают, что это будет один из городов США. Нострадамус предсказывает в 2024 году смену монарха на троне в Великобритании. Согласно предсказаниям провидца, может возникнуть ситуация, из-за которой Карл III будет вынужден отречься от престола. Такое решение монарх якобы примет из-за нападок на себя и свою вторую жену Камиллу. Нострадамус в 2024 году предсказывает отречение Папы Римского Франциска I и избрание нового, более молодого понтифика на престол, который изменит политику Ватикана. Известно, что у действующего Папы Римского имеются проблемы со здоровьем и он готов отказаться от сана, поскольку все труднее становится исполнять обязанности понтифика. Нострадамус предсказывал, что в 2024 году станет возможным создание новых альянсов и ликвидация старых. Вероятно, речь идет об организации ООН, которая теряет стремительно свой авторитет. По предсказанию Нострадамуса, позиция Китая в 2024 году на международной арене может укрепиться, а конфликты на Ближнем Востоке и в Азии, похоже, будут лишь усугубляться. Нострадамус предсказывает серьезные события и в сфере экономики. По прогнозу французского астролога, Европу может накрыть голод, а США начнет терять свои лидирующие позиции. Люди из-за этих факторов станут агрессивнее и будут меньше подчиняться властям. Прогноз от Ванги В 2024 году, по прогнозам Ванги, произойдут события, которые полностью изменят мировой расклад сил. Однако до этого мир ждут новые болезни, дефицит самых простых вещей и голод. Прорицательница предсказывает, что США потеряет статус мирового лидера, а в стране начнется тяжелый экономический кризис. По прогнозу Ванги, в мире в 2024 году будет шесть крупных конфликтов, а страны Старого Света, расторгнув прежние союзы, вступят в конфликт из-за постороннего государства. Пророчица предсказывает в 2024-м глобальные изменения в мировой науке, к которому приведет прорыв, совершенный ученными в сфере квантовых компьютеров. Россию, по прогнозам Ванги, в 2024-м ждет год, полный испытаний – многим придется пожертвовать, однако это только укрепит государство. Прорицательница предсказывает появление в России в 2024 году нового лидера, а прежний, по ее словам, на свое место вернется, когда кризис минует. По прогнозу Ванги, в России в 2024 году ожидаются перемены на государственном уровне, в результате которых богатые обнищают, а бедняки разбогатеют. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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в мире, нострадамус, справки , новый год 2024