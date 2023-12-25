https://sputnik-georgia.ru/20231225/dvizhenie-poezdov-na-zapade-gruzii-vosstanovleno-285208631.html

Движение поездов на западе Грузии восстановлено

Движение поездов на западе Грузии восстановлено

Компания предупредила пассажиров о возможности возврата билетов, стоимость которых будет полностью возмещена 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T19:16+0400

2023-12-25T19:16+0400

2023-12-25T19:16+0400

грузия

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непогода в грузии

грузинская железная дорога

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Пассажирские поезда Грузинской железной дороги (ГЖД), остановленные из-за непогоды в нескольких местах в западной Грузии, продолжили движение, сообщает ГЖД. Как ранее сообщили в ГЖД, из-за непогоды в Западной Грузии пассажирские поезда остановлены в разных локациях. Были отключены подстанции и, следовательно, контактной сети железной дороги не подавалась электроэнергия. Кроме того, компания предупредила пассажиров о возможности возврата билетов, стоимость которых будет полностью возмещена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, непогода в грузии, грузинская железная дорога