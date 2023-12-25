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Годы радостного мучения – Католикос-Патриарх Грузии о своей деятельности
Годы радостного мучения – Католикос-Патриарх Грузии о своей деятельности
Илия Второй, которому 4 января исполнится 91 год, 46 лет возглавляет Грузинскую православную церковь 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T18:12+0400
2023-12-25T18:12+0400
2023-12-25T18:12+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II оценил период своей деятельности как годы радостного мучения, об этом глава Грузинской православной церкви заявил на торжественном богослужении в Кафедральном соборе Сиони по случаю годовщины его интронизации. Православная церковь Грузии отмечает день интронизации Католикоса-Патриарха. Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года.При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Годы радостного мучения – Католикос-Патриарх Грузии о своей деятельности
Илия Второй, которому 4 января исполнится 91 год, 46 лет возглавляет Грузинскую православную церковь
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II оценил период своей деятельности как годы радостного мучения, об этом глава Грузинской православной церкви заявил на торжественном богослужении в Кафедральном соборе Сиони по случаю годовщины его интронизации.
Православная церковь Грузии отмечает день интронизации Католикоса-Патриарха. Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года.
"Наши духовные дети во Христе, 46 лет – это годы мучений, но эти мучения были и есть радостные. Божья молитва и ваша любовь делали нас сильными. Мы благодарны за вашу любовь. С нами Бог", – заявил Патриарх Грузии.
При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.
При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.