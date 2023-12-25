https://sputnik-georgia.ru/20231225/gruziya-prazdnuet-godovschinu-intronizatsii-katolikos-patriarkha-ilii-ii-285195953.html

Грузия празднует годовщину интронизации Католикос-Патриарха Илии II

Грузия празднует годовщину интронизации Католикос-Патриарха Илии II

Главе Грузинской церкви 4 января исполнится 91 год, из которых 46 он занимает пост Католикос-Патриарха 25.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Православная церковь Грузии отмечает 46-летие со дня интронизации Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II. Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года. По случаю годовщины в Кафедральном соборе Сиони в Тбилиси прошла торжественная служба.Отмечается, что Католикос-Патриарх Всея Грузии – выдающийся религиозный лидер и общественный деятель XX-XXI веков. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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