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Грузия празднует годовщину интронизации Католикос-Патриарха Илии II
Грузия празднует годовщину интронизации Католикос-Патриарха Илии II
Главе Грузинской церкви 4 января исполнится 91 год, из которых 46 он занимает пост Католикос-Патриарха 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T11:17+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Православная церковь Грузии отмечает 46-летие со дня интронизации Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II. Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года. По случаю годовщины в Кафедральном соборе Сиони в Тбилиси прошла торжественная служба.Отмечается, что Католикос-Патриарх Всея Грузии – выдающийся религиозный лидер и общественный деятель XX-XXI веков. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Грузия празднует годовщину интронизации Католикос-Патриарха Илии II
11:17 25.12.2023 (обновлено: 11:44 25.12.2023)
Главе Грузинской церкви 4 января исполнится 91 год, из которых 46 он занимает пост Католикос-Патриарха
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Православная церковь Грузии отмечает 46-летие со дня интронизации Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II.
Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года.
По случаю годовщины в Кафедральном соборе Сиони в Тбилиси прошла торжественная служба.
"Патриарху Грузии пришлось служить в трудный период. Он внес неизмеримый вклад в восстановление автокефалии Грузинской церкви в истории независимой Грузии", – говорится в сообщении госагентства по делам религий.
Отмечается, что Католикос-Патриарх Всея Грузии – выдающийся религиозный лидер и общественный деятель XX-XXI веков.
При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.
При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.