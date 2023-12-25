https://sputnik-georgia.ru/20231225/kak-vy-planiruete-provesti-novogodnie-prazdniki-285204289.html
Как вы планируете провести новогодние праздники?
Как вы планируете провести новогодние праздники?
25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T15:42+0400
2023-12-25T15:42+0400
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Sputnik Грузия
общество, новый год 2024, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опросы
общество, новый год 2024, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опросы
Как вы планируете провести новогодние праздники?
© photo: Sputnik / StringerЛица с верой в будущее: в новый год с новыми мечтами - фото
© photo: Sputnik / Stringer
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