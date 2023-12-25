https://sputnik-georgia.ru/20231225/kogda-v-batumi-zazhgut-glavnuyu-novogodnyuyu-elku--285197735.html

Когда в Батуми зажгут главную новогоднюю елку ?

Когда в Батуми зажгут главную новогоднюю елку ?

Мэрия Батуми организует концерты, шоу и ярмарки 25.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Церемония зажжения главной новогодней елки в приморском городе Батуми (АР Аджария) состоится 25 декабря в 20:00 на площади Европы, сообщил в мэрии. Мэрия горда анонсировала и концерт, на котором выступит известная грузинская группа Reggaeon, а также юные грузинские артисты – участники детского музыкального проекта "Ранина". Жителей и гостей Батуми ожидают различные новогодние мероприятия с 25 декабря по 7 января, которые завершатся рождественским концертом. На специально обустроенной сцене будут проходить концерты, огненные шоу, представления клоунов, также будет организовано пространство для выставок и новогодняя ярмарка. Мероприятия будут проходить с 19:00 до полуночи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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