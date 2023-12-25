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На перевале Накерала ввели запрет на передвижение транспорта
На перевале Накерала ввели запрет на передвижение транспорта
По информации ведомства, на остальных участках дороги движение свободное 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T23:43+0400
2023-12-25T23:43+0400
2023-12-25T23:43+0400
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кутаиси
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Передвижение всех видов транспорта запрещено на перевале Накерала (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) из-за интенсивного снегопада, плохой видимости, метели и лавиноопасности, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. В частности, ограничение действует на 44-46 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури. По информации ведомства, на остальных участках дороги движение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, кутаиси, рача, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, кутаиси, рача, департамент автомобильных дорог
На перевале Накерала ввели запрет на передвижение транспорта
По информации ведомства, на остальных участках дороги движение свободное
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Передвижение всех видов транспорта запрещено на перевале Накерала (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) из-за интенсивного снегопада, плохой видимости, метели и лавиноопасности, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В частности, ограничение действует на 44-46 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури.
По информации ведомства, на остальных участках дороги движение свободное.