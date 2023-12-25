https://sputnik-georgia.ru/20231225/na-perevale-nakerala-vveli-zapret-na-peredvizhenie-transporta-285211575.html

На перевале Накерала ввели запрет на передвижение транспорта

На перевале Накерала ввели запрет на передвижение транспорта

По информации ведомства, на остальных участках дороги движение свободное 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T23:43+0400

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2023-12-25T23:43+0400

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Передвижение всех видов транспорта запрещено на перевале Накерала (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) из-за интенсивного снегопада, плохой видимости, метели и лавиноопасности, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. В частности, ограничение действует на 44-46 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури. По информации ведомства, на остальных участках дороги движение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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