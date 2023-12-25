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Непогода в Грузии: введены ограничения на автодороге на перевале в Кахети

Непогода в Грузии: введены ограничения на автодороге на перевале в Кахети

В связи со снегопадом и низкой температурой, разрешено движение легковых автомобилей с использованием противобуксовочных цепей 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T22:54+0400

2023-12-25T22:54+0400

2023-12-25T22:54+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Введены ограничения движения автотранспорта на участке 35-60 км дороги (село Тетрицклеби-въезд Телави) внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави (регион Кахети) из-за интенсивного снегопада, сообщает департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. По информации ведомства, в связи со снегопадом и низкой температурой, разрешено движение легковых автомобилей с использованием противобуксовочных цепей, а также автотранспортных средств высокой проходимости (с двумя и более ведущими мостами). На остальных участках автодороги движение транспорта свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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