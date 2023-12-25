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Поезда в Грузии остановлены в нескольких местах из-за непогоды
Поезда в Грузии остановлены в нескольких местах из-за непогоды
Желающие могут сдать купленные билеты, стоимость которых будет полностью возмещена 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T13:57+0400
2023-12-25T13:57+0400
2023-12-25T14:05+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Поезда Грузинской железной дороги не могут продолжить движение и остановлены в нескольких местах из-за непогоды в западной части страны, говорится в заявлении ГЖД. Из-за сильного западного ветра в Махинджаури (АР Аджария) упало дерево и повредило контактную сеть на железной дороге.К этому времени отключены подстанции и, следовательно, контактной сети железной дороги не подается электроэнергия. Пассажиры при желании могут вернуть свои билеты, стоимость которых будет полностью возмещена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, западная грузия, аджария, грузинская железная дорога
грузия, новости, западная грузия, аджария, грузинская железная дорога
Поезда в Грузии остановлены в нескольких местах из-за непогоды
13:57 25.12.2023 (обновлено: 14:05 25.12.2023)
Желающие могут сдать купленные билеты, стоимость которых будет полностью возмещена
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Поезда Грузинской железной дороги не могут продолжить движение и остановлены в нескольких местах из-за непогоды в западной части страны, говорится в заявлении ГЖД.
Из-за сильного западного ветра в Махинджаури (АР Аджария) упало дерево и повредило контактную сеть на железной дороге.
"Из-за непогоды в Западной Грузии пассажирские поезда остановлены в разных локациях. ГЖД максимально старается, чтобы пассажирские рейсы были выполнены без помех, однако тут же отмечаем, что из-за независимых от ГЖД причин непогода в Западной Грузии создает разные проблемы на железной дороге", – отмечено в заявлении.
К этому времени отключены подстанции и, следовательно, контактной сети железной дороги не подается электроэнергия.
"Железная дорога не жалеет усилий, чтобы пассажирские поезда смогли продолжить движение в кратчайшие сроки без помех, сразу же после восстановления электроэнергии", – подчеркнуто в сообщении.
Пассажиры при желании могут вернуть свои билеты, стоимость которых будет полностью возмещена.