https://sputnik-georgia.ru/20231225/poezda-v-gruzii-ostanovleny-v-neskolkikh-mestakh-iz-za-nepogody--285199998.html

Поезда в Грузии остановлены в нескольких местах из-за непогоды

Поезда в Грузии остановлены в нескольких местах из-за непогоды

Желающие могут сдать купленные билеты, стоимость которых будет полностью возмещена 25.12.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

западная грузия

аджария

грузинская железная дорога

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Поезда Грузинской железной дороги не могут продолжить движение и остановлены в нескольких местах из-за непогоды в западной части страны, говорится в заявлении ГЖД. Из-за сильного западного ветра в Махинджаури (АР Аджария) упало дерево и повредило контактную сеть на железной дороге.К этому времени отключены подстанции и, следовательно, контактной сети железной дороги не подается электроэнергия. Пассажиры при желании могут вернуть свои билеты, стоимость которых будет полностью возмещена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, западная грузия, аджария, грузинская железная дорога