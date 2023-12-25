https://sputnik-georgia.ru/20231225/pozhar-v-tsentre-tbilisi---pogib-odin-chelovek-285198830.html

Пожар в центре Тбилиси – погиб один человек

Пожар в центре Тбилиси – погиб один человек

Происшествие произошло рядом с "Базаром Орбелиани" 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T13:13+0400

2023-12-25T13:13+0400

2023-12-25T13:29+0400

грузия

происшествия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237518_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_feb5902dfc35fdac09ea5ec809c538ab.jpg

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Пожар унес жизнь одного человека в центре Тбилиси, сообщает "ТВ Пирвели" со ссылкой на Службу управления чрезвычайными ситуациями.Происшествие произошло в ночь на понедельник на территории близ "Базара Орбелиани", в жилом доме на улице Сулханишвили. В настоящее время пожар ликвидирован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, тбилиси