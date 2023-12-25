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Пожар в центре Тбилиси – погиб один человек
Пожар в центре Тбилиси – погиб один человек
Происшествие произошло рядом с "Базаром Орбелиани" 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T13:13+0400
2023-12-25T13:13+0400
2023-12-25T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Пожар унес жизнь одного человека в центре Тбилиси, сообщает "ТВ Пирвели" со ссылкой на Службу управления чрезвычайными ситуациями.Происшествие произошло в ночь на понедельник на территории близ "Базара Орбелиани", в жилом доме на улице Сулханишвили. В настоящее время пожар ликвидирован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
Пожар в центре Тбилиси – погиб один человек
13:13 25.12.2023 (обновлено: 13:29 25.12.2023)
Происшествие произошло рядом с "Базаром Орбелиани"
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Пожар унес жизнь одного человека в центре Тбилиси, сообщает "ТВ Пирвели" со ссылкой на Службу управления чрезвычайными ситуациями.
Происшествие произошло в ночь на понедельник на территории близ "Базара Орбелиани", в жилом доме на улице Сулханишвили.
В настоящее время пожар ликвидирован.