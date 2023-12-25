https://sputnik-georgia.ru/20231225/pravila-podachi-zayavki-na-besplatnoe-obuchenie-v-vuzakh-rossii-dlya-grazhdan-gruzii-285201140.html
Правила подачи заявки на бесплатное обучение в вузах России для граждан Грузии
Правила подачи заявки на бесплатное обучение в вузах России для граждан Грузии
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете правила подачи заявки на бесплатное обучение в вузах России для граждан Грузии 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T14:25+0400
2023-12-25T14:25+0400
2023-12-25T14:40+0400
грузия
новости
россия
инфографика
образование в грузии
грузино-российские отношения
секция интересов россии при посольстве швейцарии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/03/282928873_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b30b32749615fe59458a8708199cd787.png
С 1 сентября ведется набор кандидатов для поступления в 2024-2025 учебном году в российские вузы за счет средств федерального бюджета РФ.Срок подачи заявки продлен до 31 января 2024 года включительно. Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы "Образование в Российской Федерации" https://education-in-russia.com, заполнить анкету и отправить на проверку.С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/03/282928873_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_eab5c8050a11013c569a0daac6ec0de6.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, россия, инфографика, образование в грузии, грузино-российские отношения, секция интересов россии при посольстве швейцарии, инфографика
грузия, новости, россия, инфографика, образование в грузии, грузино-российские отношения, секция интересов россии при посольстве швейцарии, инфографика
Правила подачи заявки на бесплатное обучение в вузах России для граждан Грузии
14:25 25.12.2023 (обновлено: 14:40 25.12.2023)
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете правила подачи заявки на бесплатное обучение в вузах России для граждан Грузии
С 1 сентября ведется набор кандидатов для поступления в 2024-2025 учебном году в российские вузы за счет средств федерального бюджета РФ.
Срок подачи заявки продлен до 31 января 2024 года включительно.
Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы "Образование в Российской Федерации" https://education-in-russia.com
, заполнить анкету и отправить на проверку.
С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте
Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии.