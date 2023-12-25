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Правила подачи заявки на бесплатное обучение в вузах России для граждан Грузии

Правила подачи заявки на бесплатное обучение в вузах России для граждан Грузии

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете правила подачи заявки на бесплатное обучение в вузах России для граждан Грузии 25.12.2023, Sputnik Грузия

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С 1 сентября ведется набор кандидатов для поступления в 2024-2025 учебном году в российские вузы за счет средств федерального бюджета РФ.Срок подачи заявки продлен до 31 января 2024 года включительно. Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы "Образование в Российской Федерации" https://education-in-russia.com, заполнить анкету и отправить на проверку.С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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