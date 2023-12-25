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Президент Грузии помиловала восемь осужденных
Президент Грузии помиловала восемь осужденных
Большинство помилованных сегодня покинут пенитенциарные учреждения 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T19:38+0400
2023-12-25T19:38+0400
2023-12-25T19:38+0400
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акты по помилованию восьми осужденных за различные преступления, говорится в сообщении администрации главы государства. По данным администрации, из них шесть осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в тюрьме и сегодня покинут пенитенциарные учреждения. Остальным двум, среди которых одна женщина, сократили оставшиеся сроки отбывания наказания в тюрьме.Помилование – прерогатива президента, а решение принимается на основании данных, запрошенных администрацией по конкретному осужденному. После помилования с лица снимается судимость. Помилование не касается лиц, приговоренных к бессрочному заключению и отбывших менее 15 лет, приговоренных за несколько преступлений и отбывших менее половины срока, приговоренных за тяжкие и особо тяжкие преступления и отбывших менее 2/3 срока, приговоренных к менее чем пяти годам лишения свободы и отбывших менее четверти срока, совершивших преступление повторно, и осужденных, которым не вынесли окончательный приговор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили
Президент Грузии помиловала восемь осужденных
Большинство помилованных сегодня покинут пенитенциарные учреждения
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акты по помилованию восьми осужденных за различные преступления, говорится в сообщении администрации главы государства.
По данным администрации, из них шесть осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в тюрьме и сегодня покинут пенитенциарные учреждения.
Остальным двум, среди которых одна женщина, сократили оставшиеся сроки отбывания наказания в тюрьме.
Помилование – прерогатива президента, а решение принимается на основании данных, запрошенных администрацией по конкретному осужденному.
После помилования с лица снимается судимость.
Помилование не касается лиц, приговоренных к бессрочному заключению и отбывших менее 15 лет, приговоренных за несколько преступлений и отбывших менее половины срока, приговоренных за тяжкие и особо тяжкие преступления и отбывших менее 2/3 срока, приговоренных к менее чем пяти годам лишения свободы и отбывших менее четверти срока, совершивших преступление повторно, и осужденных, которым не вынесли окончательный приговор.