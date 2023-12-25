https://sputnik-georgia.ru/20231225/rol-katolikos-patriarkha-vseya-gruzii-unikalnaya-i-istoricheskaya--glava-parlamenta-285201891.html

Роль Католикос-Патриарха Всея Грузии уникальная и историческая – глава парламента

Роль Католикос-Патриарха Всея Грузии уникальная и историческая – глава парламента

Грузинская православная церковь 25 декабря празднует годовщину интронизации Илии Второго 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T15:55+0400

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Роль Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II в укреплении и обращении грузинской нации к духовности является исторической, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили по случаю 46-летия со дня интронизации главы Грузинской православной церкви. Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года. По словам главы грузинского законодательного органа, это не просто цифры, это основа основ духовности и идентичности Грузии. Католикос-Патриарх Всея Грузии – выдающийся религиозный лидер и общественный деятель XX-XXI веков. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.

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грузия, новости, религия , шалва папуашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii