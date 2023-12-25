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Счастья и благополучия – премьер Грузии поздравил отмечающих Рождество 25 декабря
Счастья и благополучия – премьер Грузии поздравил отмечающих Рождество 25 декабря
Рождество Христово 25 декабря празднуют западные христиане 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T17:10+0400
2023-12-25T17:10+0400
2023-12-25T17:10+0400
религия
грузия
новости
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил сограждан, отмечающих Рождество Христово 25 декабря, пожелав им счастья и благопололучия. Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю празднуют западные христиане. Это католики, протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира. Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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религия , грузия, новости, ираклий гарибашвили
религия , грузия, новости, ираклий гарибашвили
Счастья и благополучия – премьер Грузии поздравил отмечающих Рождество 25 декабря
Рождество Христово 25 декабря празднуют западные христиане
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил сограждан, отмечающих Рождество Христово 25 декабря, пожелав им счастья и благопололучия.
Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю празднуют западные христиане. Это католики, протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира.
"Поздравляю с праздником Рождества Христова всех наших сограждан, которые сегодня отмечают этот великий праздник. Пусть этот день принесет счастье и благополучие вам и вашим семьям", – говорится в сообщении главы правительства в соцсети.
Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.