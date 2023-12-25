https://sputnik-georgia.ru/20231225/schastya-i-blagopoluchiya--premer-gruzii-pozdravil-otmechayuschikh-rozhdestvo-25-dekabrya-285206155.html

Счастья и благополучия – премьер Грузии поздравил отмечающих Рождество 25 декабря

Счастья и благополучия – премьер Грузии поздравил отмечающих Рождество 25 декабря

Рождество Христово 25 декабря празднуют западные христиане 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T17:10+0400

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религия

грузия

новости

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил сограждан, отмечающих Рождество Христово 25 декабря, пожелав им счастья и благопололучия. Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю празднуют западные христиане. Это католики, протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира. Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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религия , грузия, новости, ираклий гарибашвили