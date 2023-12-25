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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 25 до 31 декабря
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 25 до 31 декабря
В последний день 2023 года температура воздуха составит 11 градусов тепла 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T11:01+0400
2023-12-25T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами ясную, местами дождливую и пасмурную погоду. В понедельник, 25 декабря, утро в столице Грузии ясное. Однако после полудня ожидается облачность, возможно пойдет слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 4 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 5 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:35. Во вторник, 26 декабря, в Тбилиси ожидается пасмурная, облачная погода. Местами синоптики прогнозируют слабый снег и дождь. Восход солнца будет в 08:26. Минимальная температура воздуха ночью упадет до минус двух градусов, а днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:35. В среду, 27 декабря, в Тбилиси погода прояснится и сравнительно потеплеет. Синоптики прогнозируют солнечную и ясную погоду. Восход солнца будет в 08:26. Минимальная температура воздуха ночью составит 4 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 13 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:36. В четверг, 28 декабря, в Тбилиси ожидается местами облачная погода и слабый дождь, местами преимущественно ясная. Восход солнца будет в 08:26. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 6 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 10 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:37. В пятницу, 29 декабря, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 1 градус, а днем прогреется до 7 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:38. В субботу, 30 декабря, синоптики прогнозируют местами облачную, местами ясную погоду. Восход солнца будет в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус, днем воздух прогреется до 9 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:38. В воскресенье, 31 декабря, в столице Грузии ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью составит 3 градуса, а днем поднимется максимум до 11 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:39.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 25 до 31 декабря
11:01 25.12.2023 (обновлено: 11:08 25.12.2023)
В последний день 2023 года температура воздуха составит 11 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами ясную, местами дождливую и пасмурную погоду.
В понедельник, 25 декабря, утро в столице Грузии ясное. Однако после полудня ожидается облачность, возможно пойдет слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 4 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 5 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:35.
Во вторник, 26 декабря, в Тбилиси ожидается пасмурная, облачная погода. Местами синоптики прогнозируют слабый снег и дождь. Восход солнца будет в 08:26.
Минимальная температура воздуха ночью упадет до минус двух градусов, а днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:35.
В среду, 27 декабря, в Тбилиси погода прояснится и сравнительно потеплеет. Синоптики прогнозируют солнечную и ясную погоду. Восход солнца будет в 08:26.
Минимальная температура воздуха ночью составит 4 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 13 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:36.
В четверг, 28 декабря, в Тбилиси ожидается местами облачная погода и слабый дождь, местами преимущественно ясная. Восход солнца будет в 08:26.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 6 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 10 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:37.
В пятницу, 29 декабря, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 08:27.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 1 градус, а днем прогреется до 7 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:38.
В субботу, 30 декабря, синоптики прогнозируют местами облачную, местами ясную погоду. Восход солнца будет в 08:27.
Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус, днем воздух прогреется до 9 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:38.
В воскресенье, 31 декабря, в столице Грузии ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 08:27.
Минимальная температура воздуха ночью составит 3 градуса, а днем поднимется максимум до 11 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:39.