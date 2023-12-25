https://sputnik-georgia.ru/20231225/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-25-do-31-dekabrya-285195406.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 25 до 31 декабря

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 25 до 31 декабря

В последний день 2023 года температура воздуха составит 11 градусов тепла 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T11:01+0400

2023-12-25T11:01+0400

2023-12-25T11:08+0400

погода

грузия

новости

тбилиси

точный прогноз погоды в тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/12/285017529_0:640:1367:1409_1920x0_80_0_0_3b45c50bbd303c7d13dd3fa2f77645b7.jpg

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами ясную, местами дождливую и пасмурную погоду. В понедельник, 25 декабря, утро в столице Грузии ясное. Однако после полудня ожидается облачность, возможно пойдет слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 4 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 5 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:35. Во вторник, 26 декабря, в Тбилиси ожидается пасмурная, облачная погода. Местами синоптики прогнозируют слабый снег и дождь. Восход солнца будет в 08:26. Минимальная температура воздуха ночью упадет до минус двух градусов, а днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:35. В среду, 27 декабря, в Тбилиси погода прояснится и сравнительно потеплеет. Синоптики прогнозируют солнечную и ясную погоду. Восход солнца будет в 08:26. Минимальная температура воздуха ночью составит 4 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 13 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:36. В четверг, 28 декабря, в Тбилиси ожидается местами облачная погода и слабый дождь, местами преимущественно ясная. Восход солнца будет в 08:26. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 6 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 10 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:37. В пятницу, 29 декабря, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 1 градус, а днем прогреется до 7 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:38. В субботу, 30 декабря, синоптики прогнозируют местами облачную, местами ясную погоду. Восход солнца будет в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус, днем воздух прогреется до 9 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:38. В воскресенье, 31 декабря, в столице Грузии ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью составит 3 градуса, а днем поднимется максимум до 11 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:39.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси