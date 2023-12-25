https://sputnik-georgia.ru/20231225/v-gruzii-namereny-uzhestochit-borbu-s-brakonerami-285210771.html
В Грузии намерены ужесточить борьбу с браконьерами
В Грузии намерены ужесточить борьбу с браконьерами
С 1 января до 31 октября 2023 года включительно в Грузии выявили 696 фактов незаконной ловли рыбы 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T22:29+0400
2023-12-25T22:29+0400
2023-12-25T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Проект поправок к "Кодексу административных правонарушений" и закону Грузии "Об оружии", целью которых является повышение эффективности борьбы с браконьерством, обсудили и поддержали члены Кабмина на заседании правительства. Как отмечено в сообщении пресс-службы администрации правительства, указанные законопроекты определяют регулирование орудий ловли рыбы и соответствующую ответственность за нарушение установленных правил. С 1 января до 31 октября 2023 года включительно в Грузии выявили 696 фактов незаконной ловли рыбы. Из них 172 содержат признаки уголовного преступления. В Грузии запрещена рыбалка с использованием электротока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывного или отравляющего вещества, а также других средств массового уничтожения. Это расценивается как браконьерство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, правительство грузии
грузия, новости, общество, правительство грузии
В Грузии намерены ужесточить борьбу с браконьерами
С 1 января до 31 октября 2023 года включительно в Грузии выявили 696 фактов незаконной ловли рыбы
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Проект поправок к "Кодексу административных правонарушений" и закону Грузии "Об оружии", целью которых является повышение эффективности борьбы с браконьерством, обсудили и поддержали члены Кабмина на заседании правительства.
Как отмечено в сообщении пресс-службы администрации правительства, указанные законопроекты определяют регулирование орудий ловли рыбы и соответствующую ответственность за нарушение установленных правил.
"Борьба с браконьерством и разработка системы адекватной правовой ответственности за противоправные действия являются частью государственной политики защиты и сохранения биоразнообразия страны", – говорится в сообщении пресс-службы.
С 1 января до 31 октября 2023 года включительно в Грузии выявили 696 фактов незаконной ловли рыбы. Из них 172 содержат признаки уголовного преступления.
В Грузии запрещена рыбалка с использованием электротока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывного или отравляющего вещества, а также других средств массового уничтожения. Это расценивается как браконьерство.