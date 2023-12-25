https://sputnik-georgia.ru/20231225/vklad-ilii-vtorogo-odinakovo-vazhen-dlya-vsekh-grazhdan-gruzii---premer-285201477.html

Вклад Илии Второго одинаково важен для всех граждан Грузии – премьер

Вклад Илии Второго одинаково важен для всех граждан Грузии – премьер

Имя Илии II связано с возвращением христианских ценностей в Грузию, отметил премьер 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T14:29+0400

2023-12-25T14:29+0400

2023-12-25T14:42+0400

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ираклий гарибашвили

католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Огромный вклад Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, на своем примере укрепляющего универсальные ценности веры, одинаково важен и дорог для всех граждан многонациональной страны, говорится в поздравлении премьер-министра Ираклия Гарибашвили по случаю 46-й годовщины его интронизации. Православная церковь Грузии в понедельник отмечает годовщину интронизации Илии Второго. Он был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года. По словам премьер-министра, имя Илии II связано с возвращением христианских ценностей в Грузию, с международным признанием грузинской церкви, возрождением церковной и монастырской жизни и духовного образования. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, религия , ираклий гарибашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii