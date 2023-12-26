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СВО: "вал Зеленского" возвращает ВСУ и НАТО в реальность

СВО: "вал Зеленского" возвращает ВСУ и НАТО в реальность

Украинский Генштаб официально перешел к обороне и показал на фотоснимках строительство фортификационных сооружений в стиле Первой мировой 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T09:41+0400

2023-12-26T09:41+0400

2023-12-26T09:41+0400

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Провал консолидированных усилий НАТО в "контрнаступлении" ВСУ вызывает у противников России одновременно панику и ярость. Суровая реальность украинского театра военных действий требует принципиальных изменений стратегии и тактики, активной мирной дипломатии, однако интеллектуальный уровень и ресурсы ВПК "стратегов" позволяют только театрально-подражательный "вал Зеленского" и еще одну "всеобщую" мобилизацию жителей подконтрольной киевскому режиму территории. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 21 декабря на брифинге для иностранных военных атташе заявил, что российская армия постоянно расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО. Украинская армия по итогам "контрнаступления" и второго полугодия в целом безвозвратно потеряла 160 тысяч военнослужащих, более 3 000 боевых бронированных машин, включая 766 танков, 121 самолет и 23 вертолета. Ресурсы США и НАТО не помогли. Развитие российской СВО заставляет киевский режим и НАТО отказаться от "возвращения территорий" и "выхода на границы 1991 года". Эти идеи сегодня считают фантазиями даже в Сенате США. Западные советники ВСУ называют новую стратегию Украины "контролируемым отступлением с боем". Однако контролировать удается не все. Центры обучения украинских танкистов управлению "Леопардами" в ФРГ остаются полупустыми. После провала "контрнаступления" ВСУ такая подготовка утратила смысл, танковые клинья на картах НАТО притупились. С другой стороны, вместо мобилизации ежедневно выбирают бегство из страны шесть тысяч украинских призывников. Европейские и американские СМИ все чаще транслируют простую мысль: "Вашингтон может позволить Украине развалиться". Последние резервы "священной коровы" Госсекретарь США Энтони Блинкен вчера заявил, что американские средства "на поддержку Украины" в этом году закончились. И все же помощь необходима – зимой, весной и летом 2024 года (действующая администрация США далее не заглядывает). Белый дом лихорадочно ищет варианты и комбинации. У Америки и "стран-доноров" не хватает ресурсов даже на одну прокси-войну с Россией, а тут еще разгорелась "приоритетная" война Израиля в секторе Газа. Серьезно "искрит" ситуация в районе острова Тайвань. Военно-политическая обстановка в мире не обещает долгих лет марионеточному киевскому режиму. На Западе понимают, что капитуляция ВСУ станет масштабным поражением США и альянса, создаст предпосылки для прямой конфронтации с Россией. Остановиться не могут. Европу снова пугают "русской угрозой". Белый дом активно обсуждает с европейскими вассалами неправовые способы "конфискации" замороженных российских активов (300 млрд долларов) – для продолжения прокси-войны с Россией на украинском ТВД. Стратегия так себе. И наверняка выйдет себе дороже. В Госдуме РФ на минувшей неделе предложили в качестве ответной меры запустить законодательную процедуру конфискации американских активов. Глава Минфина России Антон Силуанов 21 декабря напомнил, что Москва ответит зеркально – на российской территории заблокированы деньги инвесторов и компаний из недружественных государств (США и ЕС) на те же 300 млрд долларов. Не касаясь при этом глобальных репутационных издержек США и Евросоюза. Возможно, наступающий 2024-й станет завершающим годом СВО, ведь более всего убеждает Запад в неконструктивности конфликта с Москвой растущее могущество и гибкость Вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса и экономики России.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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