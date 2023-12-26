https://sputnik-georgia.ru/20231226/285259038.html

США хоронят "американский мир"

США хоронят "американский мир"

Америка, похоже, никак не может решить, какое место ей занять в мире. Такими словами самый престижный внешнеполитический журнал США завершает год 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T21:39+0400

2023-12-26T21:39+0400

2023-12-26T21:39+0400

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Foreign Affairs подводит итоги дискуссии на своих страницах. Да, весь год на эту тему высказывались тучи народа, и в 2024-м будут это делать, пишет колумнист РИА Новости.И что мы видим: один автор жалуется на утрату у страны способности делать мировую политику, другой говорит, что Америка заболела пессимизмом и страхом собственного упадка, третий считает, что республиканцам следует избавиться от изоляционизма. Кстати, последние в упомянутой дискуссии даже не сильно участвуют, поскольку средний человек с трамповского фланга считает, что не надо втягиваться в зарубежные авантюры, если дома страна разваливается. Надо ее привести в порядок и только потом продолжать пугать весь мир своей непобедимой имперской мощью.То есть споры кипят прежде всего у демократов. Самый эффектный случай — это высказывания и статья Джейка Салливана, советника Джо Байдена по национальной безопасности. Наверное, приз за лучшую публикацию на эту тему надо отдать человеку, который выступил на страницах другого журнала — Foreign Policy, а секрет его успеха в том, что он хотя и свой, но не американец, так что может писать относительно спокойно и без оглядки на патриотическое возмущение аудитории. Это Гордон Браун — бывший премьер-министр Великобритании (2007-2010 годы), а сегодня международный дипломат при ООН. Не лучший был премьер, хотя на фоне Бориса Джонсона и Лиз Трасс — просто светоч разума.Браун жесток к заморским собратьям. Он говорит, что глобальная система управления и взаимодействия летит к чертям, а Америка показывает неспособность играть роль мирового лидера в новой ситуации. Хотя могла бы лидировать, если бы научилась вести себя терпеливо и упорно.Ведь это вы создавали все международные институты, начиная с ООН, напоминает Браун. А сейчас наблюдаете, как в них все громче голоса тех, кто с вами не согласен, — и ничего не делаете для строительства новых структур мирового управления. Ну то есть делаете: работаете через свои клубы типа "Большой семерки", скликаете демократов в единый и дисциплинированный лагерь (тут выпады в адрес Салливана с цитатами из такового). Но этим отталкиваете недемократов, которых много. А тем временем страны типа Китая или России выдвигают всякие идеи на тему того, каким должен быть правильный мир, — и их слушают. Рецепт Брауна: Америке пора бы понять, что идея американского мира не всем нравится, и искать иные темы, на которые отзывались бы все и везде.И что же это за темы? Браун подсказывает: борьба за правильный климат и против пандемий. Он считает, что вот по этим направлениям можно и нужно создавать новые глобальные структуры, тут США могут убеждать, если уж не получается заставить.Спасибо за подсказку. Вообще-то, мы и сами видим, что глобалистские структуры этим уже заняты. Можно напомнить о недавней конференции в Объединенных Арабских Эмиратах, которую зеленые считают провалом борьбы за климат, но декларацию, пусть необязательную к исполнению, там приняли. Декларацию, провозглашающую зеленый переход к миру без нефти, газа, угля и прочего. Интересно, хоть кто-то из подписавшихся в такой мир верит?Хуже с пандемиями. Всемирная организация здравоохранения упорно продолжает работу над всеобщим и обязательным для всех соглашением. Объявлять о начале пандемии, то есть о переходе всей мировой власти к ВОЗ, будет он же. Предлагается не считать ВОЗ организацией, действующей под контролем стран-членов, а некоей "распорядительной силой". При этом финансировать ее можно будет не из взносов стран-членов, а через всякие частные фонды.Глобальный диктатор, гендиректор ВОЗ, сможет провозглашать любую угрозу всепланетному здоровью, да хоть ожирение. И затем приказывать всему миру проводить медицинские исследования, помещать подозреваемых под наблюдение общественного здравоохранения, изолировать их. И еще душить любые высказывания критики в свой адрес, то есть "бороться с дезинформацией". Это вам не ООН, а что-то довольно страшненькое. Так что "вторая глобализация" по Брауну уже происходит и США в ней очень даже участвуют.Выводы из всей дискуссии могут быть очень простыми. Американскому миру точно пришел конец, и задача — выстроить мир по правилам, которые всех устроят. Но договариваться о таком придется долго, а тем временем разные группы стран будут жить по собственным правилам и пытаться осторожно (или не очень осторожно) притираться друг к другу.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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аналитика, в мире, политика, сша, великобритания, китай, борис джонсон, джо байден, оон, колумнисты