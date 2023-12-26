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"Дед на поводке" – RT выпустил шуточный ролик о "вмешательстве" в выборы в США
"Дед на поводке" – RT выпустил шуточный ролик о "вмешательстве" в выборы в США
На кадрах главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в рамках вымышленного секретного проекта "Дед на поводке" якобы тайно чипирует... 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T22:50+0400
2023-12-26T22:50+0400
2023-12-26T22:50+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Телеканал Russia Today выпустил шуточный новогодний видеоролик о своей подготовке к "вмешательству" в выборы президента США.На кадрах главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в рамках вымышленного секретного проекта "Дед на поводке" якобы тайно чипирует Джо Байдена во время вакцинации.Благодаря "чипированию" сотрудники RT получают возможность управления вымышленным Байденом и устанавливают ему "русификатор", после чего тот поет песню российского певца SHAMAN "Я русский".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, сша, бишкек, маргарита симоньян, джо байден, rt, россия сегодня, россия
в мире, новости, политика, сша, бишкек, маргарита симоньян, джо байден, rt, россия сегодня, россия
"Дед на поводке" – RT выпустил шуточный ролик о "вмешательстве" в выборы в США
На кадрах главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в рамках вымышленного секретного проекта "Дед на поводке" якобы тайно чипирует Джо Байдена во время вакцинации
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Телеканал Russia Today выпустил шуточный новогодний видеоролик о своей подготовке к "вмешательству" в выборы президента США.
На кадрах главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в рамках вымышленного секретного проекта "Дед на поводке" якобы тайно чипирует Джо Байдена во время вакцинации.
"Докладываю: проект вмешательства в новые выборы в США выходит на финальную стадию. Чипирование объекта провели успешно. Операция прошла под личным контролем, все прекрасно функционирует – еще на базе советских разработок. В команде только лучшие специалисты", – говорит Симоньян.
Благодаря "чипированию" сотрудники RT получают возможность управления вымышленным Байденом и устанавливают ему "русификатор", после чего тот поет песню российского певца SHAMAN "Я русский".