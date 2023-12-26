https://sputnik-georgia.ru/20231226/285259914.html

"Дед на поводке" – RT выпустил шуточный ролик о "вмешательстве" в выборы в США

"Дед на поводке" – RT выпустил шуточный ролик о "вмешательстве" в выборы в США

На кадрах главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в рамках вымышленного секретного проекта "Дед на поводке" якобы тайно чипирует... 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T22:50+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Телеканал Russia Today выпустил шуточный новогодний видеоролик о своей подготовке к "вмешательству" в выборы президента США.На кадрах главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в рамках вымышленного секретного проекта "Дед на поводке" якобы тайно чипирует Джо Байдена во время вакцинации.Благодаря "чипированию" сотрудники RT получают возможность управления вымышленным Байденом и устанавливают ему "русификатор", после чего тот поет песню российского певца SHAMAN "Я русский".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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