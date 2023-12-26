https://sputnik-georgia.ru/20231226/ekonomist-o-bespoleznykh-sanktsiyakh-protiv-rossii-smerti-mvf-i-vorovstve-rossiyskikh-aktivov-285216852.html

Экономист о бесполезных санкциях против России, смерти МВФ и воровстве российских активов

Экономист о бесполезных санкциях против России, смерти МВФ и воровстве российских активов

Европейский союз вновь обсуждает возможность присвоения российских активов, несмотря на катастрофические последствия этого для мировой экономики 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T15:21+0400

2023-12-26T15:21+0400

2023-12-26T15:21+0400

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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился доктор экономических наук, профессор ФМО СПБГУ Станислав Ткаченко. Сколько денег потеряла Европа за 2 года экономической войны с Россией? Что из себя сегодня представляет украинская экономика? Как из-за украинского конфликта умирает МВФ? Обо всем этом смотрите в видео.

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