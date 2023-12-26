https://sputnik-georgia.ru/20231226/ekonomist-o-bespoleznykh-sanktsiyakh-protiv-rossii-smerti-mvf-i-vorovstve-rossiyskikh-aktivov-285216852.html
Экономист о бесполезных санкциях против России, смерти МВФ и воровстве российских активов
Экономист о бесполезных санкциях против России, смерти МВФ и воровстве российских активов
Европейский союз вновь обсуждает возможность присвоения российских активов, несмотря на катастрофические последствия этого для мировой экономики 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T15:21+0400
2023-12-26T15:21+0400
2023-12-26T15:21+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился доктор экономических наук, профессор ФМО СПБГУ Станислав Ткаченко. Сколько денег потеряла Европа за 2 года экономической войны с Россией? Что из себя сегодня представляет украинская экономика? Как из-за украинского конфликта умирает МВФ? Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, европа, мвф, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, европа, мвф, видео
Экономист о бесполезных санкциях против России, смерти МВФ и воровстве российских активов
Европейский союз вновь обсуждает возможность присвоения российских активов, несмотря на катастрофические последствия этого для мировой экономики
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился доктор экономических наук, профессор ФМО СПБГУ Станислав Ткаченко.
Сколько денег потеряла Европа за 2 года экономической войны с Россией? Что из себя сегодня представляет украинская экономика? Как из-за украинского конфликта умирает МВФ?
Обо всем этом смотрите в видео.