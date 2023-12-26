https://sputnik-georgia.ru/20231226/ekspert-po-energetike-yushkov-kak-operatsiya-ssha-v-krasnom-more-izmenit-tseny-na-neft-285216553.html

Эксперт по энергетике Юшков: как операция США в Красном море изменит цены на нефть?

Эксперт по энергетике Юшков: как операция США в Красном море изменит цены на нефть?

Цены на нефть могут взлететь, если конфликт США и хуситов будет нарастать 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T09:18+0400

2023-12-26T09:18+0400

2023-12-26T09:18+0400

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экономика

сша

игорь юшков

опек

фонд национальной энергетической безопасности

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Когда кризис в Красном море начнет влиять на биржевые цены? Почему Ангола решила выйти из ОПЕК? Как Россия и страны ОПЕК+ будут сдерживать цены на нефть?Обо всем этом смотрите в видео.

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, экономика, сша, игорь юшков, опек, фонд национальной энергетической безопасности, видео