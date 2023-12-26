https://sputnik-georgia.ru/20231226/ekspert-po-energetike-yushkov-kak-operatsiya-ssha-v-krasnom-more-izmenit-tseny-na-neft-285216553.html
Эксперт по энергетике Юшков: как операция США в Красном море изменит цены на нефть?
Эксперт по энергетике Юшков: как операция США в Красном море изменит цены на нефть?
Цены на нефть могут взлететь, если конфликт США и хуситов будет нарастать 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T09:18+0400
2023-12-26T09:18+0400
2023-12-26T09:18+0400
мультимедиа
видео
в мире
экономика
сша
игорь юшков
опек
фонд национальной энергетической безопасности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1a/285216374_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5badc8e1c2ee38f7be54f70f596e4b1a.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Когда кризис в Красном море начнет влиять на биржевые цены? Почему Ангола решила выйти из ОПЕК? Как Россия и страны ОПЕК+ будут сдерживать цены на нефть?Обо всем этом смотрите в видео.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1a/285216374_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7c4caa743382efc5f35b7af38e467a97.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, экономика, сша, игорь юшков, опек, фонд национальной энергетической безопасности, видео
мультимедиа, видео, в мире, экономика, сша, игорь юшков, опек, фонд национальной энергетической безопасности, видео
Эксперт по энергетике Юшков: как операция США в Красном море изменит цены на нефть?
Цены на нефть могут взлететь, если конфликт США и хуситов будет нарастать
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Когда кризис в Красном море начнет влиять на биржевые цены? Почему Ангола решила выйти из ОПЕК? Как Россия и страны ОПЕК+ будут сдерживать цены на нефть?
Обо всем этом смотрите в видео.