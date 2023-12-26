https://sputnik-georgia.ru/20231226/gruziya-uzhestochaet-sanktsii-za-zagryaznenie-chernogo-morya-u-svoikh-beregov-285214073.html

Грузия ужесточает санкции за загрязнение Черного моря у своих берегов

Грузия ужесточает санкции за загрязнение Черного моря у своих берегов

Большая часть фактов загрязнения Черного моря совершается судами, плавающими под флагами иностранных государств, заявил министр 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T10:02+0400

2023-12-26T10:02+0400

2023-12-26T10:02+0400

грузия

новости

общество

черное море

отар шамугия

штраф

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Санкции за загрязнение Черного моря у побережья Грузии ужесточаются – штраф в размере 65 тысяч лари увеличивается до 100 тысяч лари, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. Министр прокомментировал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, отметив, что в ряде нарушений по охране окружающей среды санкции ужесточаются. По информации министерства окружающей среды, большая часть фактов загрязнения Черного моря совершается судами, плавающими под флагами иностранных государств. Из 63 нарушений, выявленных в прошлом году отделом Конвенции по охране Черного моря департамента экологического надзора, 21 связано с фактом загрязнения Черного моря судами. В 2023 году, по данным на сегодняшний день, выявлено 65 правонарушений. В 16 из них море было загрязнено судами. Корабль под флагом Мальты задержан в порту Грузии >>Ведомство отметило, что анализируя международную практику стран Черноморского региона, было установлено, что, по сравнению с Грузией, в этих странах установлены значительно более высокие штрафные санкции. Поэтому увеличение штрафных санкций за загрязнение Черного моря в Грузии нацелено на гармонизацию штрафов за загрязнение моря со странами Черноморского региона. Штраф в размере 100 тысяч лари предусмотрен за сброс в море вредных (загрязняющих) веществ, промышленных, технических или других видов отходов и/или материалов с нарушением порядка, установленного законодательством Грузии, а также нарушение правила их захоронения, загрязнение моря с судов, других плавучих средств, платформ, трубопроводов или других искусственно построенных сооружений в море.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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