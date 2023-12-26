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Кабала или светлое будущее? Что даст Грузии статус кандидата – видеоблог Sputnik

Кабала или светлое будущее? Что даст Грузии статус кандидата – видеоблог Sputnik

Суровая кабала или надежды на светлое будущее – Грузия наконец-то получила статус кандидата в Евросоюз. О дальнейших перспективах рассуждает корреспондент... 26.12.2023, Sputnik Грузия

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Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС. В тот же день Евросовет принял решение начать переговоры с Украиной и Молдовой по вступлению в ЕС.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверяют, что наша страна вступит в ЕС раньше, чем Украина и Молдова. Но это мнение не разделяют многие политические эксперты, и не только по вопросу Грузии, а насчет всех трех стран в целом.Ведь на вступление стоит большая очередь из стран начиная с 1999 года, а как утверждают эксперты, Евросоюз пока расширяться не собирается, особенно сейчас, в условиях непростого положения в виду геополитических кризисов.По мнению специалистов, Грузию хотят "приманить пряником", скрывая за этим целый ряд трудностей, с которыми на самом деле столкнется страна в будущем.

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