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Католикос-патриарх Грузии достойно несет крест предстоятеля – патриарх Кирилл
Католикос-патриарх Грузии достойно несет крест предстоятеля – патриарх Кирилл
Илия Второй, которому 4 января исполнится 91 год, 46 лет возглавляет Грузинскую православную церковь 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T16:23+0400
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2023-12-26T16:23+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Католикос-патриарх всея Грузии Илиа II достойно несет крест предстоятеля на протяжении многих десятилетий, говорится в поздравлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 46-й годовщины интронизации главы Грузинской православной церкви. Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года.При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, россия, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриарх московский и всея руси кирилл
новости, грузия, общество, россия, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриарх московский и всея руси кирилл
Католикос-патриарх Грузии достойно несет крест предстоятеля – патриарх Кирилл
Илия Второй, которому 4 января исполнится 91 год, 46 лет возглавляет Грузинскую православную церковь
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Католикос-патриарх всея Грузии Илиа II достойно несет крест предстоятеля на протяжении многих десятилетий, говорится в поздравлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 46-й годовщины интронизации главы Грузинской православной церкви.
Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года.
"Служение предстоятеля – нелегкий крест, который вы достойно несете на протяжении многих десятилетий. За годы вашего патриаршества на долю Грузии выпало немало испытаний, но древняя Церковь Иверии под вашим мудрым водительством, Господу содействующу, их преодолела и явила обильные плоды веры и благочестия. В этот знаменательный день молитвенно желаю вам щедрой помощи Вседержителя в высоком первосвятительском служении", – говорится в поздравлении.
При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.
При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.