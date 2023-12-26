Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231226/katolikos-patriarkh-gruzii-dostoyno-neset-krest-predstoyatelya--patriarkh-kirill-285252196.html
Католикос-патриарх Грузии достойно несет крест предстоятеля – патриарх Кирилл
Католикос-патриарх Грузии достойно несет крест предстоятеля – патриарх Кирилл
Илия Второй, которому 4 января исполнится 91 год, 46 лет возглавляет Грузинскую православную церковь 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T16:23+0400
2023-12-26T16:23+0400
новости
грузия
общество
россия
католикос-патриарх всея грузии илия ii
патриарх московский и всея руси кирилл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23880/01/238800136_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_413e640cc7a62baaa83b5391f0e8e4c9.jpg
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Католикос-патриарх всея Грузии Илиа II достойно несет крест предстоятеля на протяжении многих десятилетий, говорится в поздравлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 46-й годовщины интронизации главы Грузинской православной церкви. Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года.При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23880/01/238800136_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_eb84c0ea9e492d9cfc6ed487b77d9391.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, общество, россия, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриарх московский и всея руси кирилл
новости, грузия, общество, россия, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриарх московский и всея руси кирилл

Католикос-патриарх Грузии достойно несет крест предстоятеля – патриарх Кирилл

16:23 26.12.2023
© Sputnik / STRINGERКатоликос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй, архивное фото
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2023
© Sputnik / STRINGER
Подписаться
Илия Второй, которому 4 января исполнится 91 год, 46 лет возглавляет Грузинскую православную церковь
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Католикос-патриарх всея Грузии Илиа II достойно несет крест предстоятеля на протяжении многих десятилетий, говорится в поздравлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 46-й годовщины интронизации главы Грузинской православной церкви.
Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года.

"Служение предстоятеля – нелегкий крест, который вы достойно несете на протяжении многих десятилетий. За годы вашего патриаршества на долю Грузии выпало немало испытаний, но древняя Церковь Иверии под вашим мудрым водительством, Господу содействующу, их преодолела и явила обильные плоды веры и благочестия. В этот знаменательный день молитвенно желаю вам щедрой помощи Вседержителя в высоком первосвятительском служении", – говорится в поздравлении.

При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.
При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0