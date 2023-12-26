https://sputnik-georgia.ru/20231226/katolikos-patriarkh-gruzii-dostoyno-neset-krest-predstoyatelya--patriarkh-kirill-285252196.html

Католикос-патриарх Грузии достойно несет крест предстоятеля – патриарх Кирилл

Католикос-патриарх Грузии достойно несет крест предстоятеля – патриарх Кирилл

Илия Второй, которому 4 января исполнится 91 год, 46 лет возглавляет Грузинскую православную церковь 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T16:23+0400

2023-12-26T16:23+0400

2023-12-26T16:23+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Католикос-патриарх всея Грузии Илиа II достойно несет крест предстоятеля на протяжении многих десятилетий, говорится в поздравлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 46-й годовщины интронизации главы Грузинской православной церкви. Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года.При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, россия, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриарх московский и всея руси кирилл