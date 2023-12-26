https://sputnik-georgia.ru/20231226/khristianskie-sokrovischa---v-natsionalnom-muzee-gruzii-otrylsya-novyy-zal-285230000.html

Христианская сокровищница – в Национальном музее Грузии отрылся новый зал

Христианская сокровищница – в Национальном музее Грузии отрылся новый зал

Каждый образец, представленный в музее, имеет свою историю и веками хранился в церквях и монастырях 26.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Выставочный зал Христианская сокровищница открылся в Национальном музее Грузии имени С. Джанашия в Тбилиси, где представлены экспонаты, которые до этого на протяжении многих веков хранились в церквях и монастыряхНа мероприятии присутствовали священнослужители и представители правительства, в том числе премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Работы, представленные в музее, подтверждают непрерывность традиций христианского искусства, отметил премьер.Открытие выставочного пространства совпало с 46-й годовщиной интронизации Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II. Местоблюститель главы Грузинской православной церкви владыка Шио прочитал благодарственное письмо Илии II, посвященное открытию выставочного пространства. Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года.Католикос-Патриарх Всея Грузии – выдающийся религиозный лидер и общественный деятель XX-XXI веков. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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