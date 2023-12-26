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Христианская сокровищница – в Национальном музее Грузии отрылся новый зал
Христианская сокровищница – в Национальном музее Грузии отрылся новый зал
Каждый образец, представленный в музее, имеет свою историю и веками хранился в церквях и монастырях 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T11:46+0400
2023-12-26T11:46+0400
2023-12-26T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Выставочный зал Христианская сокровищница открылся в Национальном музее Грузии имени С. Джанашия в Тбилиси, где представлены экспонаты, которые до этого на протяжении многих веков хранились в церквях и монастыряхНа мероприятии присутствовали священнослужители и представители правительства, в том числе премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Работы, представленные в музее, подтверждают непрерывность традиций христианского искусства, отметил премьер.Открытие выставочного пространства совпало с 46-й годовщиной интронизации Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II. Местоблюститель главы Грузинской православной церкви владыка Шио прочитал благодарственное письмо Илии II, посвященное открытию выставочного пространства. Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года.Католикос-Патриарх Всея Грузии – выдающийся религиозный лидер и общественный деятель XX-XXI веков. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, ираклий гарибашвили, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, новости, культура, ираклий гарибашвили, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Христианская сокровищница – в Национальном музее Грузии отрылся новый зал
11:46 26.12.2023 (обновлено: 12:32 26.12.2023)
Каждый образец, представленный в музее, имеет свою историю и веками хранился в церквях и монастырях
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Выставочный зал Христианская сокровищница открылся в Национальном музее Грузии имени С. Джанашия в Тбилиси, где представлены экспонаты, которые до этого на протяжении многих веков хранились в церквях и монастырях
На мероприятии присутствовали священнослужители и представители правительства, в том числе премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
"История средневековой Грузии, стратегически важной страны, отразилась на ее искусстве, которая наряду с человеческими тенденциями, самобытно сохраняет традиции. Каждый представленный в сокровищнице образец имеет свою историю, веками хранился в церквях и монастырях, а позже, особенно в советский период, был передан в музеи", – сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Работы, представленные в музее, подтверждают непрерывность традиций христианского искусства, отметил премьер.
"Христианские сокровища, созданные средневековыми грузинскими мастерами, обладающими передовыми технологиями и знаниями, безупречным вкусом, создавались сотни лет и передавались из поколения в поколение. Эти шедевры подтверждают непрерывность традиций христианского искусства в Грузии и связь с древними традициями. Именно тесные контакты нашей страны с античным миром во многом определили место нашей страны в христианском мире и путь европейского развития", – заявил премьер.
Открытие выставочного пространства совпало с 46-й годовщиной интронизации Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II. Местоблюститель главы Грузинской православной церкви владыка Шио прочитал благодарственное письмо Илии II, посвященное открытию выставочного пространства.
Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года.
Католикос-Патриарх Всея Грузии – выдающийся религиозный лидер и общественный деятель XX-XXI веков.
При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.
При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.