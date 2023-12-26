https://sputnik-georgia.ru/20231226/kurs-lari-dollar-285212378.html

Курс лари на вторник – 2,6905 GEL/$

Курс лари на вторник – 2,6905 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0027 лари по отношению к доллару 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T09:20+0400

2023-12-26T09:20+0400

2023-12-26T09:26+0400

грузия

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национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 декабря в размере 2,6905 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0027 лари по отношению к доллару.

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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии