https://sputnik-georgia.ru/20231226/lunnyy-kalendar-na-yanvar-2024-blagopriyatnye-dni-285261334.html

Лунный календарь на январь 2024: благоприятные дни

Лунный календарь на январь 2024: благоприятные дни

Один из древнейших календарей на Земле – лунный, он по сей день пользуется большой популярностью и помогает людям планировать свою жизнь 26.12.2023, Sputnik Грузия

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справки

лунный календарь

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Какие дни благоприятны по лунному календарю в январе 2024 года для свадьбы, посевных работ, стрижки или любой другой деятельности, читайте в Sputnik Грузия. Благоприятные дни в январе Благоприятные дни для свадьбы и венчания в январе – 1, 7, 8, 16, 20 и 21 числа. Неблагоприятные: 4, 6, 10, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 и 29 числа. Остальные дни в январе 2024 для свадьбы и венчания нейтральны. Самые благоприятны дни по лунному календарю в январе 2024 года для смены места работы – 1, 5, 8, 9, 12, 20, 21 и 24 числа. От радикальных перемен лунный календарь советует воздержаться 7, 10, 13, 15, 22 и 23 числа. Новые начинания по лунному календарю лучше реализовать 1, 5, 8, 9, 12, 18, 20 и 24 числа. Любые важные дела лучше отложить 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 21, 23 и 25 января. Для денежных операций 1, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 20 и 23 января – самые благоприятные дни. А от любых финансовых операций по лунному календарю 11, 13, 15, 19, 21, 22 и 25 января лучше отказаться. Благоприятные дни для бизнеса или открытия нового дела 1, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 20, 23 и 24 января. От бизнес-деятельности, по лунному календарю, лучше воздержаться 4, 7, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 22 и 25 января. Благоприятные дни для операций с недвижимостью, в частности для покупки, продажи, аренды и обмена: 1, 5, 6, 9, 12, 18, 20 и 24 января. А самые неблагоприятные по лунному календарю – 2, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22 и 25 января. Заниматься научной деятельностью по лунному календарю благоприятно 9, 12, 16, 17, 18, 23 и 24 января, а неблагоприятно – 10, 13, 15, 22 и 25 января. Для творчества по лунному календарю самые благоприятные дни – 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23 и 24 января, а неблагоприятные – 4, 10, 13, 15 и 22 января. Для ремонта, уборки и других домашних дел по лунному календарю самые благоприятные дни – это 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 24 и 25 января. Такие работы лучше не проводить 13, 15, 22 и 23 января. Для отдыха самые благоприятные 1, 6, 11, 14, 17, 18, 20 и 21 числа. Отдыхать категорически противопоказано 4, 5, 7, 12, 13, 15 и 24 января. Лунный календарь января 2024 предрасполагает к физическим нагрузкам. Исключить любые физические нагрузки следует только 11 января. Спорить или выяснять отношения в январе 2024 года можно 1, 2, 8, 9, 17 и 19 числа. Любые "разборки" в остальные дни месяца лунный календарь советует отложить. Для стрижки, окраски и укладки волос по лунному календарю самые благоприятные дни – это 1, 8, 10, 15, 21, 22 и 23 января. Лунный календарь не советует проводить стрижку и эксперименты 7, 11, 14, 16, 17, 20 и 25 января. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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