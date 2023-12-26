https://sputnik-georgia.ru/20231226/magnitnye-buri-v-yanvare-2024-chto-delat-v-neblagopriyatnye-dni-285257713.html

Магнитные бури в январе 2024: что делать в неблагоприятные дни?

Магнитные бури в январе 2024: что делать в неблагоприятные дни?

В начале 2024 года ожидается особенно интенсивная магнитная активность, которая окажет серьезное негативное влияние на многих людей 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T20:17+0400

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справки

магнитная буря

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Чтобы уменьшить воздействие магнитных бурь на организм в неблагоприятные дни, нужно знать их точные даты и соответственно подготовиться. Когда в январе 2024 года ожидаются магнитные бури, что делать в неблагоприятные дни, чтобы снизить негативное воздействие, читайте в Sputnik Грузия. Магнитные бури в январе В январе 2024 года ожидаются магнитные бури разной мощности: слабой, средней и достаточно сильной. Достаточно сильные магнитные бури, по прогнозу специалистов, в январе выпадают на 2, 7, 9, 14, 21 и 27 числа. В эти дни геомагнитное возмущение повлияет на многих людей. Поэтому метеозависимым, лицам с хроническими заболеваниями и психическими проблемами, а также вполне здоровым людям следует позаботиться в неблагоприятные дни о своем здоровье. Все остальные дни в январе 2024 года характеризуются умеренной и слабой геомагнитной активностью. Что делать в неблагоприятные дни? Магнитные бури на каждого человека влияют по-разному – серьезную проблему они в первую очередь представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды. Следовательно, в неблагоприятные дни большинство людей страдают от перепадов настроения, незначительных недомоганий и бессонницы. В неблагоприятные дни специалисты советуют хорошо высыпаться, полноценно питаться, избегать нагрузок и стрессов, воздержаться от курения и алкоголя, а также меньше пить кофе и других энергетиков. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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