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На горе Казбек третий день ищут альпиниста
На горе Казбек третий день ищут альпиниста
Сообщение об исчезновении мужчины поступило 23 декабря, в поисках задействовано до 20 спасателей 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T16:53+0400
2023-12-26T16:53+0400
2023-12-26T16:53+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Альпинист пропал при восхождении на Казбек (Мкинварцвери) в Грузии, сообщает Первый канал со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Сообщение об исчезновении мужчины поступило 23 декабря. В поисках задействовано до 20 спасателей. Гора Казбек – по-грузински Мкинварцвери (Ледяной пик) – высотой 5 033 метра расположена в Степанцминдском районе в восточной части Центрального Кавказа, на границе с Россией, рядом проходит Военно-Грузинская дорога.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, казбек, альпинисты
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, казбек, альпинисты
На горе Казбек третий день ищут альпиниста
Сообщение об исчезновении мужчины поступило 23 декабря, в поисках задействовано до 20 спасателей
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Альпинист пропал при восхождении на Казбек (Мкинварцвери) в Грузии, сообщает Первый канал со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Сообщение об исчезновении мужчины поступило 23 декабря. В поисках задействовано до 20 спасателей.
Гора Казбек – по-грузински Мкинварцвери (Ледяной пик) – высотой 5 033 метра расположена в Степанцминдском районе в восточной части Центрального Кавказа, на границе с Россией, рядом проходит Военно-Грузинская дорога.