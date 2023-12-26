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https://sputnik-georgia.ru/20231226/na-gore-kazbek-tretiy-den-ischut-alpinista-285254126.html
На горе Казбек третий день ищут альпиниста
На горе Казбек третий день ищут альпиниста
Сообщение об исчезновении мужчины поступило 23 декабря, в поисках задействовано до 20 спасателей 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T16:53+0400
2023-12-26T16:53+0400
грузия
происшествия
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служба по управлению чрезвычайными ситуациями
казбек
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Альпинист пропал при восхождении на Казбек (Мкинварцвери) в Грузии, сообщает Первый канал со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Сообщение об исчезновении мужчины поступило 23 декабря. В поисках задействовано до 20 спасателей. Гора Казбек – по-грузински Мкинварцвери (Ледяной пик) – высотой 5 033 метра расположена в Степанцминдском районе в восточной части Центрального Кавказа, на границе с Россией, рядом проходит Военно-Грузинская дорога.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, казбек, альпинисты
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, казбек, альпинисты

На горе Казбек третий день ищут альпиниста

16:53 26.12.2023
© photo: Sputnik / Anton Podgayko / Перейти в фотобанкГора Казбек и слева Троицкая церковь
Гора Казбек и слева Троицкая церковь - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2023
© photo: Sputnik / Anton Podgayko
/
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Сообщение об исчезновении мужчины поступило 23 декабря, в поисках задействовано до 20 спасателей
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Альпинист пропал при восхождении на Казбек (Мкинварцвери) в Грузии, сообщает Первый канал со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Сообщение об исчезновении мужчины поступило 23 декабря. В поисках задействовано до 20 спасателей.
Гора Казбек – по-грузински Мкинварцвери (Ледяной пик) – высотой 5 033 метра расположена в Степанцминдском районе в восточной части Центрального Кавказа, на границе с Россией, рядом проходит Военно-Грузинская дорога.
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