https://sputnik-georgia.ru/20231226/na-gore-kazbek-tretiy-den-ischut-alpinista-285254126.html

На горе Казбек третий день ищут альпиниста

На горе Казбек третий день ищут альпиниста

Сообщение об исчезновении мужчины поступило 23 декабря, в поисках задействовано до 20 спасателей 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T16:53+0400

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грузия

происшествия

новости

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

казбек

альпинисты

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Альпинист пропал при восхождении на Казбек (Мкинварцвери) в Грузии, сообщает Первый канал со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Сообщение об исчезновении мужчины поступило 23 декабря. В поисках задействовано до 20 спасателей. Гора Казбек – по-грузински Мкинварцвери (Ледяной пик) – высотой 5 033 метра расположена в Степанцминдском районе в восточной части Центрального Кавказа, на границе с Россией, рядом проходит Военно-Грузинская дорога.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, казбек, альпинисты