https://sputnik-georgia.ru/20231226/narodnye-primety-na-filimonov-den-2023-chto-nelzya-delat-27-dekabrya-285231936.html

Народные приметы на Филимонов день 2023: что нельзя делать 27 декабря?

Народные приметы на Филимонов день 2023: что нельзя делать 27 декабря?

Православная церковь 27 декабря поминают святого Филимона и других мучеников, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане (284-305) 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T13:23+0400

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В народном календаре 27 декабря называют Филимонов день, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Филимонов день и о народных приметах 27 декабря, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Филимонов день нужно чаще мыть руки и умываться, чтобы защитить себя от злых сил. Нельзя встречать 27 декабря в грязном жилище или в рванной одежде – это плохая примета, привлекающая нечисть и негативную энергию. Начинать в Филимонов день что-то новое нельзя – по приметам любые дела, начатые 27 декабря, принесут только потери. В Филимонов день нельзя шуметь, ссориться и плакать – это плохая примета, сулящая неудачу. Нельзя в Филимонов день участвовать в массовых мероприятиях и напиваться – по приметам можно натворить много плохого. По народным приметам нельзя 27 декабря оставлять детей без присмотра – злые силы могут завладеть душой ребенка. Поднимать что-то с земли в Филимонов день и тем более приносить это в дом – плохая примета, сулящая беду. Народные приметы По народным приметам в феврале ожидается такая же погода, какая будет в Филимонов день. Лето предстоит жаркое, если 27 декабря мороз, а если ветрено и идет снег – это верная примета, что урожай будет богатый. Ожидаются морозы, если в Филимонов день расшумелись вороны, а если 27 декабря выдалась переменчивая погода – это примета, что зима будет с оттепелями. По народным приметам будет пасмурная и снежная погода, если ветер в одну сторону дует, а облака плывут в другую. Материал подготовлен на основе открытых источников

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