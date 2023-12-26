https://sputnik-georgia.ru/20231226/naselenie-ne-informirovano-o-novykh-vyborakh-tsik-gruzii-otvetil-na-kritiku-oppozitsii-285257543.html

Население не информировано о новых выборах? ЦИК Грузии ответил на критику оппозиции

Население не информировано о новых выборах? ЦИК Грузии ответил на критику оппозиции

Около 300 тысяч избирателей уже знают, как голосовать с использованием электронных технологий, заявил ЦИК 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T19:50+0400

2023-12-26T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Утверждения депутата от партии "Для Грузии" о том, что информационная кампания об использовании новых технологий на предстоящих парламентских выборах даже не начиналась и жители регионов не знают, как голосовать, являются ложными, говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии. Парламентские выборы впервые пройдут в Грузии с использованием электронных технологий осенью 2024 года. Гражданам предоставляется возможность самим увидеть и на практике опробовать работу аппаратов верификации и подсчета голосов.К этому времени состоялось около 1,7 тысячи встреч в масштабах страны, в ходе которых информацию об электронных выборах получили около 150 тысяч человек. Более того, около 122 тысяч избирателей уже голосовали с использованием электронных технологий. Первого октября 2023 года прошли промежуточные выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Горийского и Каспского избирательных округов (регион Шида Картли), а также внеочередные выборы мэра Гурджаанского района (регион Кахети).Кроме того, информационные ролики о новшествах, процедурах и технологиях транслируются в СМИ, кинотеатрах и Домах юстиции. Также раздают информационные брошюры. Еще одним способом информирования избирателей о новых избирательных процедурах является участие в имитированных выборах.ЦИК Грузии призвал политиков и всех причастных вместо того, чтобы распространять дезинформацию, способствовать правильному информированию избирателей вместе с избирательной администрацией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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