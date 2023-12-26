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Новый год в Тбилиси – как будет работать общественный транспорт
Новый год в Тбилиси – как будет работать общественный транспорт
Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T13:43+0400
2023-12-26T13:43+0400
2023-12-26T14:17+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
новый год 2024
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Работа общественного транспорта в Тбилиси в новогоднюю ночь будет продлена, и пассажиры смогут воспользоваться автобусами, микроавтобусами, метро и канатной дорогой бесплатно, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Мэр напомнил, что мэрия планирует новогодний концерт на площади Первой республики в канун нового года (31 декабря), и работа общественного транспорта будет продлена до 03:00 ночи. Работа метрополитена будет продлена с 31 декабря 00:00 до 1 января. Автобусы будут обслуживать пассажиров 31 декабря с 23:00 до 1 января 03:00, а канатная дорога Рике-Нарикала – 31 декабря с 22:00 до 1 января 03:00. Кроме того, метрополитен будет обслуживать пассажиров бесплатно и работать в рождественскую ночь – 6 января с 00:00 часов до 7 января 03:00 часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, новый год 2024
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, новый год 2024
Новый год в Тбилиси – как будет работать общественный транспорт
13:43 26.12.2023 (обновлено: 14:17 26.12.2023)
Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Работа общественного транспорта в Тбилиси в новогоднюю ночь будет продлена, и пассажиры смогут воспользоваться автобусами, микроавтобусами, метро и канатной дорогой бесплатно, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Мэр напомнил, что мэрия планирует новогодний концерт на площади Первой республики в канун нового года (31 декабря), и работа общественного транспорта будет продлена до 03:00 ночи.
Работа метрополитена будет продлена с 31 декабря 00:00 до 1 января. Автобусы будут обслуживать пассажиров 31 декабря с 23:00 до 1 января 03:00, а канатная дорога Рике-Нарикала – 31 декабря с 22:00 до 1 января 03:00.
Кроме того, метрополитен будет обслуживать пассажиров бесплатно и работать в рождественскую ночь – 6 января с 00:00 часов до 7 января 03:00 часов.