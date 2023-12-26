https://sputnik-georgia.ru/20231226/novyy-god-v-tbilisi---kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-285238577.html

Новый год в Тбилиси – как будет работать общественный транспорт

Новый год в Тбилиси – как будет работать общественный транспорт

Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T13:43+0400

2023-12-26T13:43+0400

2023-12-26T14:17+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

новый год 2024

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/12/285017594_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_259a176b743cd5f18687375abe993b4e.jpg

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Работа общественного транспорта в Тбилиси в новогоднюю ночь будет продлена, и пассажиры смогут воспользоваться автобусами, микроавтобусами, метро и канатной дорогой бесплатно, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Мэр напомнил, что мэрия планирует новогодний концерт на площади Первой республики в канун нового года (31 декабря), и работа общественного транспорта будет продлена до 03:00 ночи. Работа метрополитена будет продлена с 31 декабря 00:00 до 1 января. Автобусы будут обслуживать пассажиров 31 декабря с 23:00 до 1 января 03:00, а канатная дорога Рике-Нарикала – 31 декабря с 22:00 до 1 января 03:00. Кроме того, метрополитен будет обслуживать пассажиров бесплатно и работать в рождественскую ночь – 6 января с 00:00 часов до 7 января 03:00 часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, новый год 2024