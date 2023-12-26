https://sputnik-georgia.ru/20231226/obnarodovan-plan-deystviy-pravitelstva-gruzii-po-vypolneniyu-rekomendatsiy-es-285254260.html

Обнародован план действий правительства Грузии по выполнению рекомендаций ЕС

Обнародован план действий правительства Грузии по выполнению рекомендаций ЕС

Обнародования плана действий правительства Грузии требовали представители оппозиции 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T17:17+0400

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2023-12-26T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Правительство Грузии опубликовало план действий для выполнения девяти условий, которые определены для Грузии в официальном сообщении Европейской комиссии о политике расширения на 2023 год. Правительственная комиссия по евроинтеграции 27 ноября утвердила план действий по выполнению рекомендаций, в котором указаны сроки и конкретные ответственные ведомства. Документ сразу же был направлен в Еврокомиссию. Обнародования документа требовали представители оппозиции. Согласно документу, условия, определенные Еврокомиссией для Грузии, заключаются в следующем: 1. Борьба с дезинформацией против Евросоюза и его ценностей, с внешними информационными манипуляциями и вмешательством.2. Улучшение сближения Грузии с единой внешней политикой и политикой безопасности ЕС.3. Дальнейшая работа по преодолению политической поляризации, в том числе путем обеспечения более инклюзивного законодательного процесса с участием парламентских оппозиционных партий, особенно по законодательству, связанному с евроинтеграцией Грузии.4. Обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса, особенно в 2024 году, и полный учет рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ. Завершение избирательных реформ гораздо раньше дня выборов, включая обеспечение адекватного представительства избирателей.5. Дальнейшее совершенствование парламентского надзора, особенно за службами безопасности. Обеспечение институциональной независимости и беспристрастности ключевых институтов, особенно избирательной администрации, Национального банка и Комиссии по коммуникациям.6. Завершение и внедрение целостной и эффективной судебной реформы, включая всеобъемлющую реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры, путем полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и обеспечения прозрачного и инклюзивного процесса.7. Дальнейшее обеспечение эффективности, институциональной независимости и беспристрастности Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. Выполнение рекомендаций Венецианской комиссии в отношении этих органов посредством инклюзивного процесса; накопление большого опыта в расследовании дел, связанных с борьбой с коррупцией и организованной преступностью.8. Совершенствование существующего плана действий по деолигархизации для реализации многосекторального системного подхода в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и посредством прозрачного и инклюзивного процесса с участием оппозиционных партий и гражданского общества. 9. Улучшение защиты прав человека, в том числе путем реализации амбициозной стратегии в области прав человека и обеспечения свободы собрания и выражения. Начало беспристрастного, эффективного и своевременного расследования инцидентов, затрагивающих безопасность уязвимых групп, работников СМИ и активистов гражданского общества, привлечение к ответственности лиц и организаторов, виновных в насилии. Проведение консультаций с гражданским обществом и сотрудничество, которые позволят им активно участвовать в законодательных процессах и разработке политики и обеспечат их свободную работу. Что касается активностей, которые должны быть реализованы Грузией, то это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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