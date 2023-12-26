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https://sputnik-georgia.ru/20231226/obnarodovan-plan-deystviy-pravitelstva-gruzii-po-vypolneniyu-rekomendatsiy-es-285254260.html
Обнародован план действий правительства Грузии по выполнению рекомендаций ЕС
Обнародован план действий правительства Грузии по выполнению рекомендаций ЕС
Обнародования плана действий правительства Грузии требовали представители оппозиции 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T17:17+0400
2023-12-26T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Правительство Грузии опубликовало план действий для выполнения девяти условий, которые определены для Грузии в официальном сообщении Европейской комиссии о политике расширения на 2023 год. Правительственная комиссия по евроинтеграции 27 ноября утвердила план действий по выполнению рекомендаций, в котором указаны сроки и конкретные ответственные ведомства. Документ сразу же был направлен в Еврокомиссию. Обнародования документа требовали представители оппозиции. Согласно документу, условия, определенные Еврокомиссией для Грузии, заключаются в следующем: 1. Борьба с дезинформацией против Евросоюза и его ценностей, с внешними информационными манипуляциями и вмешательством.2. Улучшение сближения Грузии с единой внешней политикой и политикой безопасности ЕС.3. Дальнейшая работа по преодолению политической поляризации, в том числе путем обеспечения более инклюзивного законодательного процесса с участием парламентских оппозиционных партий, особенно по законодательству, связанному с евроинтеграцией Грузии.4. Обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса, особенно в 2024 году, и полный учет рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ. Завершение избирательных реформ гораздо раньше дня выборов, включая обеспечение адекватного представительства избирателей.5. Дальнейшее совершенствование парламентского надзора, особенно за службами безопасности. Обеспечение институциональной независимости и беспристрастности ключевых институтов, особенно избирательной администрации, Национального банка и Комиссии по коммуникациям.6. Завершение и внедрение целостной и эффективной судебной реформы, включая всеобъемлющую реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры, путем полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и обеспечения прозрачного и инклюзивного процесса.7. Дальнейшее обеспечение эффективности, институциональной независимости и беспристрастности Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. Выполнение рекомендаций Венецианской комиссии в отношении этих органов посредством инклюзивного процесса; накопление большого опыта в расследовании дел, связанных с борьбой с коррупцией и организованной преступностью.8. Совершенствование существующего плана действий по деолигархизации для реализации многосекторального системного подхода в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и посредством прозрачного и инклюзивного процесса с участием оппозиционных партий и гражданского общества. 9. Улучшение защиты прав человека, в том числе путем реализации амбициозной стратегии в области прав человека и обеспечения свободы собрания и выражения. Начало беспристрастного, эффективного и своевременного расследования инцидентов, затрагивающих безопасность уязвимых групп, работников СМИ и активистов гражданского общества, привлечение к ответственности лиц и организаторов, виновных в насилии. Проведение консультаций с гражданским обществом и сотрудничество, которые позволят им активно участвовать в законодательных процессах и разработке политики и обеспечат их свободную работу. Что касается активностей, которые должны быть реализованы Грузией, то это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, еврокомиссия, венецианская комиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, новости, экономика, еврокомиссия, венецианская комиссия, грузия - евросоюз, евросоюз

Обнародован план действий правительства Грузии по выполнению рекомендаций ЕС

17:17 26.12.2023
© photo: Sputnik / StringerФлаги Грузии и Евросоюза на площади Европы в центре Тбилиси
Флаги Грузии и Евросоюза на площади Европы в центре Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Обнародования плана действий правительства Грузии требовали представители оппозиции
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Правительство Грузии опубликовало план действий для выполнения девяти условий, которые определены для Грузии в официальном сообщении Европейской комиссии о политике расширения на 2023 год.
Правительственная комиссия по евроинтеграции 27 ноября утвердила план действий по выполнению рекомендаций, в котором указаны сроки и конкретные ответственные ведомства. Документ сразу же был направлен в Еврокомиссию. Обнародования документа требовали представители оппозиции.
Согласно документу, условия, определенные Еврокомиссией для Грузии, заключаются в следующем:
1. Борьба с дезинформацией против Евросоюза и его ценностей, с внешними информационными манипуляциями и вмешательством.
2. Улучшение сближения Грузии с единой внешней политикой и политикой безопасности ЕС.
3. Дальнейшая работа по преодолению политической поляризации, в том числе путем обеспечения более инклюзивного законодательного процесса с участием парламентских оппозиционных партий, особенно по законодательству, связанному с евроинтеграцией Грузии.
4. Обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса, особенно в 2024 году, и полный учет рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ. Завершение избирательных реформ гораздо раньше дня выборов, включая обеспечение адекватного представительства избирателей.
5. Дальнейшее совершенствование парламентского надзора, особенно за службами безопасности. Обеспечение институциональной независимости и беспристрастности ключевых институтов, особенно избирательной администрации, Национального банка и Комиссии по коммуникациям.
6. Завершение и внедрение целостной и эффективной судебной реформы, включая всеобъемлющую реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры, путем полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и обеспечения прозрачного и инклюзивного процесса.
7. Дальнейшее обеспечение эффективности, институциональной независимости и беспристрастности Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. Выполнение рекомендаций Венецианской комиссии в отношении этих органов посредством инклюзивного процесса; накопление большого опыта в расследовании дел, связанных с борьбой с коррупцией и организованной преступностью.
8. Совершенствование существующего плана действий по деолигархизации для реализации многосекторального системного подхода в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и посредством прозрачного и инклюзивного процесса с участием оппозиционных партий и гражданского общества.
9. Улучшение защиты прав человека, в том числе путем реализации амбициозной стратегии в области прав человека и обеспечения свободы собрания и выражения. Начало беспристрастного, эффективного и своевременного расследования инцидентов, затрагивающих безопасность уязвимых групп, работников СМИ и активистов гражданского общества, привлечение к ответственности лиц и организаторов, виновных в насилии. Проведение консультаций с гражданским обществом и сотрудничество, которые позволят им активно участвовать в законодательных процессах и разработке политики и обеспечат их свободную работу.
Что касается активностей, которые должны быть реализованы Грузией, то это:
Разработка плана действий кампании коммуникации правительства Грузии с целью продвижения ЕС и его ценностей в Грузии. Реализация плана действий;
Улучшение показателей присоединения к позициям ЕС в рамках Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP);
На основе текущей практики будет продолжено активное сотрудничество с соответствующими структурами ЕС для обеспечения того, чтобы территория Грузии не использовалась для уклонения от санкций, введенных ЕС, в том числе будет продолжена регулярная отчетность министерства финансов Грузии по каналам связи с соответствующими ведомствами Еврокомиссии (FISMA, DG TAXUD), США и Великобритании о соответствии таможенных операций санкциям в отношении санкционных и чувствительных таможенных кодов;
Вовлечение всех парламентских политических партий в рабочие форматы, связанные с евроинтеграцией и другими основными реформами;
Продолжение сотрудничества с гражданским обществом (в рамках меморандума, подписанного с Национальной платформой Грузии) по вопросам повестки дня Грузия-ЕС;
Приглашение долгосрочной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами 2024 года;
Создание рабочих форматов для эффективного сотрудничества между соответствующими органами власти и наблюдательными организациями;
Поправки к Избирательному кодексу по вопросу финансирования партий/выборов (запрет пожертвований юридических лиц политическим партиям; снижение верхнего предела годовых расходов по отношению к ВВП);
Содействие регулярному диалогу со всеми парламентскими политическими партиями и НПО для улучшения практики надзора;
Пополнение состава парламентской группы доверия;
Создание рабочего формата с участием всех парламентских политических партий и неправительственных организаций по вопросам реформы судебной системы и прокуратуры;
Обновление соответствующих законодательных поправок;
Принятие соответствующих законодательных поправок;
Инициирование законодательных изменений с целью выполнения рекомендаций Венецианской комиссии;
Проведение встреч со всеми парламентскими партиями и НПО для обсуждения ежегодных отчетов этих органов;
Утверждение плана деолигархизации после консультаций с парламентскими политическими партиями и НПО;
Проведение встреч с парламентскими политическими партиями и НПО с целью эффективного контроля за выполнением плана деолигархизации;
Совместная встреча гражданского общества, международных организаций и государственных ведомств. На заседании будут обсуждаться права человека на 2024-2026 годы. Проект Национального плана действий;
Утверждение Национального плана действий защиты прав человека на 2024-2026 годы после консультаций с парламентскими политическими партиями и НПО;
Проведение встреч с организациями гражданского общества по текущим расследованиям; предоставление исчерпывающей информации Европейской комиссии о расследованиях;
Проведение регулярных встреч с НПО для содействия их участию в процессах разработки законодательства и политики.
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