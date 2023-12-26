Обнародован план действий правительства Грузии по выполнению рекомендаций ЕС
© photo: Sputnik / StringerФлаги Грузии и Евросоюза на площади Европы в центре Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Обнародования плана действий правительства Грузии требовали представители оппозиции
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Правительство Грузии опубликовало план действий для выполнения девяти условий, которые определены для Грузии в официальном сообщении Европейской комиссии о политике расширения на 2023 год.
Правительственная комиссия по евроинтеграции 27 ноября утвердила план действий по выполнению рекомендаций, в котором указаны сроки и конкретные ответственные ведомства. Документ сразу же был направлен в Еврокомиссию. Обнародования документа требовали представители оппозиции.
Согласно документу, условия, определенные Еврокомиссией для Грузии, заключаются в следующем:
1. Борьба с дезинформацией против Евросоюза и его ценностей, с внешними информационными манипуляциями и вмешательством.
2. Улучшение сближения Грузии с единой внешней политикой и политикой безопасности ЕС.
3. Дальнейшая работа по преодолению политической поляризации, в том числе путем обеспечения более инклюзивного законодательного процесса с участием парламентских оппозиционных партий, особенно по законодательству, связанному с евроинтеграцией Грузии.
4. Обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса, особенно в 2024 году, и полный учет рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ. Завершение избирательных реформ гораздо раньше дня выборов, включая обеспечение адекватного представительства избирателей.
5. Дальнейшее совершенствование парламентского надзора, особенно за службами безопасности. Обеспечение институциональной независимости и беспристрастности ключевых институтов, особенно избирательной администрации, Национального банка и Комиссии по коммуникациям.
6. Завершение и внедрение целостной и эффективной судебной реформы, включая всеобъемлющую реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры, путем полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и обеспечения прозрачного и инклюзивного процесса.
7. Дальнейшее обеспечение эффективности, институциональной независимости и беспристрастности Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. Выполнение рекомендаций Венецианской комиссии в отношении этих органов посредством инклюзивного процесса; накопление большого опыта в расследовании дел, связанных с борьбой с коррупцией и организованной преступностью.
8. Совершенствование существующего плана действий по деолигархизации для реализации многосекторального системного подхода в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и посредством прозрачного и инклюзивного процесса с участием оппозиционных партий и гражданского общества.
9. Улучшение защиты прав человека, в том числе путем реализации амбициозной стратегии в области прав человека и обеспечения свободы собрания и выражения. Начало беспристрастного, эффективного и своевременного расследования инцидентов, затрагивающих безопасность уязвимых групп, работников СМИ и активистов гражданского общества, привлечение к ответственности лиц и организаторов, виновных в насилии. Проведение консультаций с гражданским обществом и сотрудничество, которые позволят им активно участвовать в законодательных процессах и разработке политики и обеспечат их свободную работу.
Что касается активностей, которые должны быть реализованы Грузией, то это:
Разработка плана действий кампании коммуникации правительства Грузии с целью продвижения ЕС и его ценностей в Грузии. Реализация плана действий;
Улучшение показателей присоединения к позициям ЕС в рамках Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP);
На основе текущей практики будет продолжено активное сотрудничество с соответствующими структурами ЕС для обеспечения того, чтобы территория Грузии не использовалась для уклонения от санкций, введенных ЕС, в том числе будет продолжена регулярная отчетность министерства финансов Грузии по каналам связи с соответствующими ведомствами Еврокомиссии (FISMA, DG TAXUD), США и Великобритании о соответствии таможенных операций санкциям в отношении санкционных и чувствительных таможенных кодов;
Вовлечение всех парламентских политических партий в рабочие форматы, связанные с евроинтеграцией и другими основными реформами;
Продолжение сотрудничества с гражданским обществом (в рамках меморандума, подписанного с Национальной платформой Грузии) по вопросам повестки дня Грузия-ЕС;
Приглашение долгосрочной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами 2024 года;
Создание рабочих форматов для эффективного сотрудничества между соответствующими органами власти и наблюдательными организациями;
Поправки к Избирательному кодексу по вопросу финансирования партий/выборов (запрет пожертвований юридических лиц политическим партиям; снижение верхнего предела годовых расходов по отношению к ВВП);
Содействие регулярному диалогу со всеми парламентскими политическими партиями и НПО для улучшения практики надзора;
Пополнение состава парламентской группы доверия;
Создание рабочего формата с участием всех парламентских политических партий и неправительственных организаций по вопросам реформы судебной системы и прокуратуры;
Обновление соответствующих законодательных поправок;
Принятие соответствующих законодательных поправок;
Инициирование законодательных изменений с целью выполнения рекомендаций Венецианской комиссии;
Проведение встреч со всеми парламентскими партиями и НПО для обсуждения ежегодных отчетов этих органов;
Утверждение плана деолигархизации после консультаций с парламентскими политическими партиями и НПО;
Проведение встреч с парламентскими политическими партиями и НПО с целью эффективного контроля за выполнением плана деолигархизации;
Совместная встреча гражданского общества, международных организаций и государственных ведомств. На заседании будут обсуждаться права человека на 2024-2026 годы. Проект Национального плана действий;
Утверждение Национального плана действий защиты прав человека на 2024-2026 годы после консультаций с парламентскими политическими партиями и НПО;
Проведение встреч с организациями гражданского общества по текущим расследованиям; предоставление исчерпывающей информации Европейской комиссии о расследованиях;
Проведение регулярных встреч с НПО для содействия их участию в процессах разработки законодательства и политики.