https://sputnik-georgia.ru/20231226/pochemu-na-konferentsiyu-poslov-ne-priglasili-prezidenta-gruzii--otvet-glavy-mid-285254940.html

Почему на конференцию послов не пригласили президента Грузии – ответ главы МИД

Почему на конференцию послов не пригласили президента Грузии – ответ главы МИД

В том году президент получила приглашение на мероприятие, но не пришла, отметил глава МИД 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T17:37+0400

2023-12-26T17:37+0400

2023-12-26T17:37+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. "Конференция послов 2023 года" посвящена конкретным действиям правительства и парламента Грузии, и список гостей мероприятия был составлен по этому принципу, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, отвечая на вопрос журналистов, почему не приглашена президент страны Саломе Зурабишвили.Конференция послов проводится ежегодно, и в ней принимают участие главы дипмиссий за рубежом и структурных единиц МИДа. Президент Грузии не получала приглашение принять участие в конференции послов, запланированной на 26-28 декабря, сообщили в администрации главы государства. По его словам, президента Грузии приглашали на конференцию в прошлом году, но она не приняла в ней участие. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Министерство иностранных дел с 26-28 декабря проводит ежегодное собрание глав дипломатических миссий и консульских учреждений Грузии за рубежом – "Конфернция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в Европейский Союз". Мероприятие открыли глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили.Основное внимание конференции послов 2023 года уделено решению ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата. Участники еще раз обсудят проделанную властями Грузии работу и планируемые шаги, политические и практические аспекты статуса кандидата, новую роль Грузии в регионе и новые возможности, созданные на пути европейской интеграции. В рамках мероприятия значительное внимание также будет уделено проделанной работе по направлению внешнеполитических приоритетов в 2023 году и планам и задачам на 2024 год. Разговор коснется обстановки безопасности в регионе, роли Грузии в продвижении мира и сотрудничества, мирной политики укрепления суверенитета и восстановления территориальной целостности, двусторонних и многосторонних отношений со стратегическими партнерами и дружественными государствами. В рамках рабочих заседаний также обсуждаются вопросы консульского обслуживания граждан Грузии за рубежом, поддержки грузинской диаспоры со стороны государства и вопросы институционального развития министерства.

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политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили