https://sputnik-georgia.ru/20231226/populyarizatsiya-sporta-v-gruzii---chto-sdelano-fondom-sporta-turizma-i-molodezhi-v-2023-godu-285256805.html

Популяризация спорта в Грузии – что сделано Фондом спорта, туризма и молодежи в 2023 году

Популяризация спорта в Грузии – что сделано Фондом спорта, туризма и молодежи в 2023 году

В сотрудничестве с компаниями-партнерами фонд инвестировал в проведение мероприятий более 5 миллионов лари 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T19:02+0400

2023-12-26T19:02+0400

2023-12-26T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Международный фонд спорта, туризма и молодежи в 2023 году организовал более 50 спортивных мероприятий, большинство из которых направлены на популяризацию здорового образа жизни в Грузии, заявил президент фонда Тариел Хечикашвили СМИ. В сотрудничестве с компаниями-партнерами фонд инвестировал в проведение мероприятий более 5 миллионов лари. При поддержке фонда было создано несколько спортивных площадок, в том числе спортивный комплекс "Арена", где обустроены каток, зал для бокса, тир. При содействии фонда дети в возрасте от 5 до 10 лет из семей со статусом социально незащищенных, проживающих в Тбилиси, получили возможность бесплатно пройти специальные курсы плавания. В течение 10-дневной программы с детьми работали профессиональные тренеры. После окончания курса специалисты сами отобрали участников программы, которым предоставят дополнительную подготовку в спортивном плане. Принять участие в программе смогли около тысячи детей. Из ближайших планов на 2024 год Хечикашвили анонсировал фестиваль грузинского спорта, который примет один из регионов. Детали мероприятия озвучат в начале будущего года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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