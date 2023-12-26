https://sputnik-georgia.ru/20231226/posolstve-azerbaydzhana-v-gruzii-prezentovalo-pochtovuyu-marku-geydar-aliev-100-285258598.html

Посольство Азербайджана в Грузии презентовало почтовую марку "Гейдар Алиев 100"

Посольство Азербайджана в Грузии презентовало почтовую марку "Гейдар Алиев 100"

Специальная почтовая марка была издана по инициативе посольства Азербайджана в Грузии в связи со столетним юбилеем Гейдара Алиева 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T20:48+0400

2023-12-26T20:48+0400

2023-12-26T21:10+0400

грузия

новости

общество

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1a/285258239_0:89:1600:989_1920x0_80_0_0_a870901e474bff194caae96d740a8815.jpg

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Презентация почтовой марки "Гейдар Алиев 100" прошла в Тбилиси в посольстве Азербайджана в Грузии, сообщает Первый канал. Специальная почтовая марка была издана по инициативе посольства Азербайджана в Грузии в связи со столетним юбилеем Гейдара Алиева. На презентации официальные лица отметили важность издания марки Гейдара Алиева и подчеркнули двусторонние дружеские отношения между Грузией и Азербайджаном. На мероприятии присутствовали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, замминистра экономики и устойчивого развития Гурам Гурамишвили, член "Азерпочты" Иси Мустафаев и журналисты. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, азербайджан