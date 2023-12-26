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Посольство Азербайджана в Грузии презентовало почтовую марку "Гейдар Алиев 100"
Посольство Азербайджана в Грузии презентовало почтовую марку "Гейдар Алиев 100"
Специальная почтовая марка была издана по инициативе посольства Азербайджана в Грузии в связи со столетним юбилеем Гейдара Алиева 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T20:48+0400
2023-12-26T20:48+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Презентация почтовой марки "Гейдар Алиев 100" прошла в Тбилиси в посольстве Азербайджана в Грузии, сообщает Первый канал. Специальная почтовая марка была издана по инициативе посольства Азербайджана в Грузии в связи со столетним юбилеем Гейдара Алиева. На презентации официальные лица отметили важность издания марки Гейдара Алиева и подчеркнули двусторонние дружеские отношения между Грузией и Азербайджаном. На мероприятии присутствовали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, замминистра экономики и устойчивого развития Гурам Гурамишвили, член "Азерпочты" Иси Мустафаев и журналисты. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Посольство Азербайджана в Грузии презентовало почтовую марку "Гейдар Алиев 100"
20:48 26.12.2023 (обновлено: 21:10 26.12.2023)
Специальная почтовая марка была издана по инициативе посольства Азербайджана в Грузии в связи со столетним юбилеем Гейдара Алиева
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Презентация почтовой марки "Гейдар Алиев 100" прошла в Тбилиси в посольстве Азербайджана в Грузии, сообщает Первый канал.
Специальная почтовая марка была издана по инициативе посольства Азербайджана в Грузии в связи со столетним юбилеем Гейдара Алиева.
На презентации официальные лица отметили важность издания марки Гейдара Алиева и подчеркнули двусторонние дружеские отношения между Грузией и Азербайджаном. На мероприятии присутствовали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, замминистра экономики и устойчивого развития Гурам Гурамишвили, член "Азерпочты" Иси Мустафаев и журналисты.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии.