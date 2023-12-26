https://sputnik-georgia.ru/20231226/prazdnichnyy-novogodniy-avtoprobeg-po-gorodam-gruzii---video-285251329.html

Праздничный новогодний автопробег по городам Грузии – видео

Праздничный новогодний автопробег по городам Грузии – видео

Празднично украшенные грузовики, которые в последних числах декабря проезжают по разным городам Грузии, символизируют приближение Нового года. В последние годы... 26.12.2023, Sputnik Грузия

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видео

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грузия

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Жители уже ждут, когда мимо их домов по улицам проедут яркие фургоны с иллюминацией. Это видео было снято в Тбилиси и Рустави. Приближение машин было слышно издалека, ведь на них установлены динамики, играет музыка и вокруг громко разносятся поздравления с наступающим Новым годом!

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, видео, новогоднее поздравление, грузия