https://sputnik-georgia.ru/20231226/prazdnichnyy-novogodniy-avtoprobeg-po-gorodam-gruzii---video-285251329.html
Праздничный новогодний автопробег по городам Грузии – видео
Праздничный новогодний автопробег по городам Грузии – видео
Празднично украшенные грузовики, которые в последних числах декабря проезжают по разным городам Грузии, символизируют приближение Нового года. В последние годы... 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T16:03+0400
2023-12-26T16:03+0400
2023-12-26T16:09+0400
видео
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Жители уже ждут, когда мимо их домов по улицам проедут яркие фургоны с иллюминацией. Это видео было снято в Тбилиси и Рустави. Приближение машин было слышно издалека, ведь на них установлены динамики, играет музыка и вокруг громко разносятся поздравления с наступающим Новым годом!
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, видео, новогоднее поздравление, грузия
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, видео, новогоднее поздравление, грузия
Праздничный новогодний автопробег по городам Грузии – видео
16:03 26.12.2023 (обновлено: 16:09 26.12.2023)
Празднично украшенные грузовики, которые в последних числах декабря проезжают по разным городам Грузии, символизируют приближение Нового года. В последние годы такой автопробег по городам страны стал традицией
Жители уже ждут, когда мимо их домов по улицам проедут яркие фургоны с иллюминацией. Это видео было снято в Тбилиси и Рустави. Приближение машин было слышно издалека, ведь на них установлены динамики, играет музыка и вокруг громко разносятся поздравления с наступающим Новым годом!