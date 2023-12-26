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Рождественская ярмарка в центре Тбилиси – фото
Рождественская ярмарка в центре Тбилиси – фото
На улице Атонели в самом центре Тбилиси – Рождественская ярмарка. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит этот новогодний городок 26.12.2023, Sputnik Грузия
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Уже по традиции в течение последних лет улица Атонели становится местом новогодних празднеств.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, тбилиси, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, тбилиси, фото

Рождественская ярмарка в центре Тбилиси – фото

15:04 26.12.2023 (обновлено: 15:14 26.12.2023)
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На улице Атонели в самом центре Тбилиси – Рождественская ярмарка. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит этот новогодний городок
Уже по традиции в течение последних лет улица Атонели становится местом новогодних празднеств.
© photo: Sputnik / Stringer

На время новогодних праздников автомобильное движение по улице Атонели перекрывается.

На время новогодних праздников автомобильное движение по улице Атонели перекрывается. - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik / Stringer

На время новогодних праздников автомобильное движение по улице Атонели перекрывается.

© photo: Sputnik / Stringer

Прямо на проезжей части размещается новогодний городок.

Прямо на проезжей части размещается новогодний городок. - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik / Stringer

Прямо на проезжей части размещается новогодний городок.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут и элементы национальной архитектуры, и празднично украшенные киоски.

Тут и элементы национальной архитектуры, и празднично украшенные киоски. - Sputnik Грузия
3/18
© photo: Sputnik / Stringer

Тут и элементы национальной архитектуры, и празднично украшенные киоски.

© photo: Sputnik / Stringer

Развлечений тут хватает и для детей, и для взрослых.

Развлечений тут хватает и для детей, и для взрослых. - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik / Stringer

Развлечений тут хватает и для детей, и для взрослых.

© photo: Sputnik / Stringer

Кто желает, может пробовать вино.

Кто желает, может пробовать вино. - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik / Stringer

Кто желает, может пробовать вино.

© photo: Sputnik / Stringer

Кому-то больше по душе пиво и сосиски в тесте.

Кому-то больше по душе пиво и сосиски в тесте. - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik / Stringer

Кому-то больше по душе пиво и сосиски в тесте.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут же можно приобрести новогодние сувениры и подарки.

Тут же можно приобрести новогодние сувениры и подарки. - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik / Stringer

Тут же можно приобрести новогодние сувениры и подарки.

© photo: Sputnik / Stringer

Яркая иллюминация радует и создает праздничное настроение.

Яркая иллюминация радует и создает праздничное настроение. - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik / Stringer

Яркая иллюминация радует и создает праздничное настроение.

© photo: Sputnik / Stringer

Президентская резиденция на улице Атонели в эти дни тоже выглядит по-особенному.

Президентская резиденция на улице Атонели в эти дни тоже выглядит по-особенному. - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik / Stringer

Президентская резиденция на улице Атонели в эти дни тоже выглядит по-особенному.

© photo: Sputnik / Stringer

Как и вся остальная улица.

Как и вся остальная улица. - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik / Stringer

Как и вся остальная улица.

© photo: Sputnik / Stringer

Чичилаки – грузинский новогодний символ. Ими украшены и здания, и президентская резиденция.

Чичилаки – грузинский новогодний символ. Ими украшены и здания, и президентская резиденция. - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik / Stringer

Чичилаки – грузинский новогодний символ. Ими украшены и здания, и президентская резиденция.

© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы во время праздника люди не забыли, какой год наступает, горит огромная надпись.

Чтобы во время праздника люди не забыли, какой год наступает, горит огромная надпись. - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы во время праздника люди не забыли, какой год наступает, горит огромная надпись.

© photo: Sputnik / Stringer

Люди гуляют на улице Атонели до позднего вечера.

Люди гуляют на улице Атонели до позднего вечера. - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik / Stringer

Люди гуляют на улице Атонели до позднего вечера.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут очень уютно и красочно.

Тут очень уютно и красочно. - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Stringer

Тут очень уютно и красочно.

© photo: Sputnik / Stringer

Балкончики зданий вокруг тоже создают у всех новогоднее настроение.

Балкончики зданий вокруг тоже создают у всех новогоднее настроение. - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Stringer

Балкончики зданий вокруг тоже создают у всех новогоднее настроение.

© photo: Sputnik / Stringer

В таком фургончике можно сделать фото на память.

В таком фургончике можно сделать фото на память. - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik / Stringer

В таком фургончике можно сделать фото на память.

© photo: Sputnik / Stringer

Для всех – новогодние угощения и пряники.

Для всех – новогодние угощения и пряники. - Sputnik Грузия
17/18
© photo: Sputnik / Stringer

Для всех – новогодние угощения и пряники.

© photo: Sputnik / Stringer

Словом, веселье перед Новым годом на улице Атонели в разгаре.

Словом, веселье перед Новым годом на улице Атонели в разгаре. - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Stringer

Словом, веселье перед Новым годом на улице Атонели в разгаре.

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