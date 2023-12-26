Рождественская ярмарка в центре Тбилиси – фото
На время новогодних праздников автомобильное движение по улице Атонели перекрывается.
На время новогодних праздников автомобильное движение по улице Атонели перекрывается.
Прямо на проезжей части размещается новогодний городок.
Прямо на проезжей части размещается новогодний городок.
Тут и элементы национальной архитектуры, и празднично украшенные киоски.
Тут и элементы национальной архитектуры, и празднично украшенные киоски.
Развлечений тут хватает и для детей, и для взрослых.
Развлечений тут хватает и для детей, и для взрослых.
Кто желает, может пробовать вино.
Кто желает, может пробовать вино.
Кому-то больше по душе пиво и сосиски в тесте.
Кому-то больше по душе пиво и сосиски в тесте.
Тут же можно приобрести новогодние сувениры и подарки.
Тут же можно приобрести новогодние сувениры и подарки.
Яркая иллюминация радует и создает праздничное настроение.
Яркая иллюминация радует и создает праздничное настроение.
Президентская резиденция на улице Атонели в эти дни тоже выглядит по-особенному.
Президентская резиденция на улице Атонели в эти дни тоже выглядит по-особенному.
Как и вся остальная улица.
Как и вся остальная улица.
Чичилаки – грузинский новогодний символ. Ими украшены и здания, и президентская резиденция.
Чичилаки – грузинский новогодний символ. Ими украшены и здания, и президентская резиденция.
Чтобы во время праздника люди не забыли, какой год наступает, горит огромная надпись.
Чтобы во время праздника люди не забыли, какой год наступает, горит огромная надпись.
Люди гуляют на улице Атонели до позднего вечера.
Люди гуляют на улице Атонели до позднего вечера.
Тут очень уютно и красочно.
Тут очень уютно и красочно.
Балкончики зданий вокруг тоже создают у всех новогоднее настроение.
Балкончики зданий вокруг тоже создают у всех новогоднее настроение.
В таком фургончике можно сделать фото на память.
В таком фургончике можно сделать фото на память.
Для всех – новогодние угощения и пряники.
Для всех – новогодние угощения и пряники.
Словом, веселье перед Новым годом на улице Атонели в разгаре.
Словом, веселье перед Новым годом на улице Атонели в разгаре.