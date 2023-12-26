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Рождественская ярмарка в центре Тбилиси – фото

Рождественская ярмарка в центре Тбилиси – фото

На улице Атонели в самом центре Тбилиси – Рождественская ярмарка. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит этот новогодний городок 26.12.2023, Sputnik Грузия

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Уже по традиции в течение последних лет улица Атонели становится местом новогодних празднеств.

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, тбилиси, фото