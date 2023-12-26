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Снегопад в Грузии – тысячи абонентов остались без электричества
Снегопад в Грузии – тысячи абонентов остались без электричества
Уже несколько дней в некоторых регионах Грузии идет обильный снегопад 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T10:22+0400
2023-12-26T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Обильный снегопад создал проблемы в разных регионах Грузии, до сих пор без света остаются тысячи абонентов региона Имерети, сообщает телекомпания "Рустави 2". Активно проводятся работы по ликвидации последствий снегопада в нескольких регионах Грузии, в круглосуточном режиме работает тяжелая техника. Синоптики пока не обещают улучшения погоды. По их прогнозам, в течение ближайших дней ожидаются осадки и ветер.Тяжелая ситуация в регионе Имерети. В трех районных администрациях местные жители отрезаны от внешнего мира. Ситуация с восстановлением электроэнергии пока остается тяжелой. Много работы в этом направлении, много и достаточно большое количество людей до сих пор остается без электричества, отметил он.В Аджарии ведутся работы по очистке дорог от снега. Сложное положение и в регионе Самцхе-Джавахети, где покров снега уже достигает одного метра. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, имерети, аджария, самцхе-джавахети
Снегопад в Грузии – тысячи абонентов остались без электричества
10:22 26.12.2023 (обновлено: 10:41 26.12.2023)
Уже несколько дней в некоторых регионах Грузии идет обильный снегопад
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Обильный снегопад создал проблемы в разных регионах Грузии, до сих пор без света остаются тысячи абонентов региона Имерети, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Активно проводятся работы по ликвидации последствий снегопада в нескольких регионах Грузии, в круглосуточном режиме работает тяжелая техника. Синоптики пока не обещают улучшения погоды. По их прогнозам, в течение ближайших дней ожидаются осадки и ветер.
Тяжелая ситуация в регионе Имерети. В трех районных администрациях местные жители отрезаны от внешнего мира.
"Основные проблемы остались в Сачхере, Чиатура и Харагаули. Количество тех сел, которые отрезаны от внешнего мира, достигает 30, и все они находятся в этих трех районах", – заявил губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе.
Ситуация с восстановлением электроэнергии пока остается тяжелой. Много работы в этом направлении, много и достаточно большое количество людей до сих пор остается без электричества, отметил он.
В Аджарии ведутся работы по очистке дорог от снега.
"В высоких зонах районов Кеда, Шуахеви и Хуло большой снег. Вся техника, которая на нашем балансе, работает по всем направлениям. В первую очередь очищаем автомобильные дороги, ведущие к административным единицам", – заявил глава Департамента автомобильных дорог Аджарии Мамука Турманидзе.
Сложное положение и в регионе Самцхе-Джавахети, где покров снега уже достигает одного метра.