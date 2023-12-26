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Снегопад в Грузии – тысячи абонентов остались без электричества

Снегопад в Грузии – тысячи абонентов остались без электричества

Уже несколько дней в некоторых регионах Грузии идет обильный снегопад 26.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Обильный снегопад создал проблемы в разных регионах Грузии, до сих пор без света остаются тысячи абонентов региона Имерети, сообщает телекомпания "Рустави 2". Активно проводятся работы по ликвидации последствий снегопада в нескольких регионах Грузии, в круглосуточном режиме работает тяжелая техника. Синоптики пока не обещают улучшения погоды. По их прогнозам, в течение ближайших дней ожидаются осадки и ветер.Тяжелая ситуация в регионе Имерети. В трех районных администрациях местные жители отрезаны от внешнего мира. Ситуация с восстановлением электроэнергии пока остается тяжелой. Много работы в этом направлении, много и достаточно большое количество людей до сих пор остается без электричества, отметил он.В Аджарии ведутся работы по очистке дорог от снега. Сложное положение и в регионе Самцхе-Джавахети, где покров снега уже достигает одного метра. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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