https://sputnik-georgia.ru/20231226/test-na-znanie-novogo-goda-285251445.html

Тест на знание Нового года

Тест на знание Нового года

Новый год – это ёлки, подарки, хлопушки и бой курантов. Кажется, мы знаем про этот праздник всё, что только можно. Но так ли это на самом деле? 26.12.2023, Sputnik Грузия

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тесты

новый год

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Sputnik Грузия подготовил небольшую новогоднюю тест-викторину об истории, связанной с Новым годом и Рождеством, и о связанном с ним фольклором.

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тесты, новый год, тесты