https://sputnik-georgia.ru/20231226/test-na-znanie-novogo-goda-285251445.html
Тест на знание Нового года
Тест на знание Нового года
Новый год – это ёлки, подарки, хлопушки и бой курантов. Кажется, мы знаем про этот праздник всё, что только можно. Но так ли это на самом деле? 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T16:47+0400
2023-12-26T16:47+0400
2023-12-26T16:56+0400
тесты
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1a/285238402_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_450a93fcfc2c1f6658393e0ae0f2eefb.jpg
Sputnik Грузия подготовил небольшую новогоднюю тест-викторину об истории, связанной с Новым годом и Рождеством, и о связанном с ним фольклором.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1a/285238402_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9cb974ee6c1b99e4002beb25ec557045.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, новый год, тесты
Тест на знание Нового года
16:47 26.12.2023 (обновлено: 16:56 26.12.2023)
Новый год – это ёлки, подарки, хлопушки и бой курантов. Кажется, мы знаем про этот праздник всё, что только можно. Но так ли это на самом деле?
Sputnik Грузия подготовил небольшую новогоднюю тест-викторину об истории, связанной с Новым годом и Рождеством, и о связанном с ним фольклором.