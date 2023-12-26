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Участок дороги к границе Грузии с Турцией открыли для большегрузов
Участок дороги к границе Грузии с Турцией открыли для большегрузов
Движение было ограничено из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и ограниченной видимости 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T11:15+0400
2023-12-26T11:15+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Движение автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов с вместимостью более 30 мест восстановлено на участке дороги Хашури-Ахалцихе-Вале, ведущей к границе с Турцией, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и ограниченной видимости 76-94 км участка международной дороги был закрыт днем 25 декабря. Восстановить движение удалось после проведения очистительных работ.Интенсивный снегопад создал проблемы водителям по всей Грузии. В течение последних дней из-за сильного снегопада на определенных дорогах Грузии вводят ограничения, которые снимаются по мере очистки территории от снега.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, турция, непогода в грузии
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, турция, непогода в грузии
Участок дороги к границе Грузии с Турцией открыли для большегрузов
11:15 26.12.2023 (обновлено: 11:24 26.12.2023)
Движение было ограничено из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и ограниченной видимости
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Движение автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов с вместимостью более 30 мест восстановлено на участке дороги Хашури-Ахалцихе-Вале, ведущей к границе с Турцией, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и ограниченной видимости 76-94 км участка международной дороги был закрыт днем 25 декабря. Восстановить движение удалось после проведения очистительных работ.
Интенсивный снегопад создал проблемы водителям по всей Грузии. В течение последних дней из-за сильного снегопада на определенных дорогах Грузии вводят ограничения, которые снимаются по мере очистки территории от снега.