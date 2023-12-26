В Грузии назвали лучших литераторов
12:50 26.12.2023 (обновлено: 13:22 26.12.2023)
© Ministry of Culture, Sports and Youth of GeorgiaЛитературная премия "Муза"
© Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia
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Победители получили статуэтки и по 5 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Награждены победители литературного конкурса "Муза", за премию боролись 82 конкурсанта в разных номинациях, говорится в сообщении министерства культуры Грузии.
Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии учредило в 2021 году литературную премию под названием "Лучший года", однако, учитывая успех конкурса и большой интерес к нему, в 2022 году министерство провело конкурс в обновленном виде, с 10 различными номинациями и новым названием "Муза".
Церемония награждения, на которой присутствовали министр культуры Тея Цулукиани, директор Дома писателей Кетеван Думбадзе и другие приглашенные гости, прошла в зале Дома писателей Грузии.
Список победителей:
Лучший роман года – "Как скажешь" Левана Беридзе;
Лучший прозаический сборник года – "Четыре рассказа" Кахабера Мелитаури;
Лучший поэтический сборник года – "Избранный" Мананы Читишвили;
Лучшая документальная проза/эссе – "За Родину и национальное государство – биографический портрет Звиада Гамсахурдия" Константина Гамсахурдия;
Лучший дебют года – "О тебе и для тебя" Луки Каулашвили и "Иллюзорная реальность" Константина Чанкотадзе;
Лучший перевод года – Райнер Мария Рильке "Вечер – это моя книга" – перевод Ирмы Шиолашвили; Франц Кафка "Дневники" – перевод Русудан Гвинепадзе;
Лучшая критика/рецензия – "Перед художественным созданием" Тамары Гелиташвили;
Лучшая пьеса/инсценировка года – "Три пьесы о разных историях" Кобы Цхакаия;
За внесенный вклад в развитие литературы наградили Темура Чалабашвили.
В номинациях "Лучший книжный дизайн" и "Лучший инновационный литературный проект года" победителей объявлено не было.
Победителям был вручен приз, созданный по мотивам "Музы" скульптора Мераба Бердзенишвили, и денежная премия – 5 тысяч лари (более 1,8 тысячи долларов).
Конкурс объявляется каждый год в сентябре. Его цель – способствовать развитию грузинской литературы, поддерживать издательский сектор страны, поощрять творческую деятельность художников, популяризация грузинских авторов и выявление новых, талантливых авторов.