https://sputnik-georgia.ru/20231226/v-gruzii-nazvali-luchshikh-literatorov-285231193.html

В Грузии назвали лучших литераторов

В Грузии назвали лучших литераторов

Победители получили статуэтки и по 5 тысяч лари 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T12:50+0400

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культура

грузия

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тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Награждены победители литературного конкурса "Муза", за премию боролись 82 конкурсанта в разных номинациях, говорится в сообщении министерства культуры Грузии.Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии учредило в 2021 году литературную премию под названием "Лучший года", однако, учитывая успех конкурса и большой интерес к нему, в 2022 году министерство провело конкурс в обновленном виде, с 10 различными номинациями и новым названием "Муза".Церемония награждения, на которой присутствовали министр культуры Тея Цулукиани, директор Дома писателей Кетеван Думбадзе и другие приглашенные гости, прошла в зале Дома писателей Грузии. Список победителей: В номинациях "Лучший книжный дизайн" и "Лучший инновационный литературный проект года" победителей объявлено не было. Победителям был вручен приз, созданный по мотивам "Музы" скульптора Мераба Бердзенишвили, и денежная премия – 5 тысяч лари (более 1,8 тысячи долларов). Конкурс объявляется каждый год в сентябре. Его цель – способствовать развитию грузинской литературы, поддерживать издательский сектор страны, поощрять творческую деятельность художников, популяризация грузинских авторов и выявление новых, талантливых авторов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, тея цулукиани