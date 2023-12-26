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В Тбилисском метро пассажирам пришлось покинуть вагоны
В Тбилисском метро пассажирам пришлось покинуть вагоны
Из-за неисправности поезда на Сабурталинской линии состав пришлось отводить в тупик для технического осмотра 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T19:23+0400
2023-12-26T19:23+0400
2023-12-26T19:23+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Пассажиров Тбилисского метрополитена попросили освободить вагоны метро на станции метро "Делиси" и дождаться следующего поезда, сообщили Sputnik Грузия в Тбилисской транспортной компании. По информации компании, из-за неисправности поезда на Сабурталинской линии состав пришлось отводить в тупик для технического осмотра. Как отметили в компании, опасности для передвижения пассажиров в связи с произошедшим нет. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский метрополитен
грузия, новости, происшествия, тбилисский метрополитен
В Тбилисском метро пассажирам пришлось покинуть вагоны
Из-за неисправности поезда на Сабурталинской линии состав пришлось отводить в тупик для технического осмотра
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Пассажиров Тбилисского метрополитена попросили освободить вагоны метро на станции метро "Делиси" и дождаться следующего поезда, сообщили Sputnik Грузия в Тбилисской транспортной компании.
По информации компании, из-за неисправности поезда на Сабурталинской линии состав пришлось отводить в тупик для технического осмотра.
Как отметили в компании, опасности для передвижения пассажиров в связи с произошедшим нет.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.