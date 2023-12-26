https://sputnik-georgia.ru/20231226/ves-oppozitsionnyy-spektr-v-gruzii-nakhoditsya-pod-natsdvizheniem---glava-parlamenta-285259752.html

Вся оппозиция находится под "Нацдвижением" – глава парламента Грузии

Вся оппозиция находится под "Нацдвижением" – глава парламента Грузии

В 2024 году "Нацдвижение" в виде ее квазиединиц окажется по другую сторону "Грузинской мечты", считает спикер 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T22:05+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

лело для грузии

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Не существует никакого другого оппозиционного фланга в Грузии помимо крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая полностью контролирует оппозиционные СМИ и финансовые ресурсы, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе ранее заявил, что старым партиям и старому менталитету должен быть положен конец. По его словам, реальная альтернатива этому – партия "Лело". В "Грузинской мечте" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". По словам главы грузинского законодательного органа, общественность не раз была свидетелем подобных локальных рассмотрений. "Мы видели это в 2016 году и в другие времена... Но главное одно – это группа, которая в критический момент всегда стоит вместе", – подчеркнул Папуашвили. Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, мамука хазарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии