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Самые красивые и необычные елки 2023 года
Самые красивые и необычные елки 2023 года
Из зонтиков и металла, перевернутые, украшенные бабочками и традиционными шарами... Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых необычных, ярких, торжественных и... 27.12.2023, Sputnik Грузия
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Великобритания, Германия, Испания, Италия, Китай, Ливан, Россия, Южная Корея... Предлагаем отправиться в небольшое предрождественское турне по миру и посмотреть, как в разных странах украсили рождественские и новогодние деревья.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, новый год, новогодняя елка
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, новый год, новогодняя елка

Самые красивые и необычные елки 2023 года

11:57 27.12.2023
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Из зонтиков и металла, перевернутые, украшенные бабочками и традиционными шарами... Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых необычных, ярких, торжественных и праздничных рождественских елок со всего мира
Великобритания, Германия, Испания, Италия, Китай, Ливан, Россия, Южная Корея... Предлагаем отправиться в небольшое предрождественское турне по миру и посмотреть, как в разных странах украсили рождественские и новогодние деревья.
© AFP 2023 / Ina Fassbender

Рождественская елка из более чем 1 000 отдельных красных елей из региона Зауэрланд на рождественской ярмарке в Дортмунде, Западная Германия. По словам организаторов, рождественская елка считается самой большой в мире.

Рождественская елка из более чем 1 000 отдельных красных елей из региона Зауэрланд на рождественской ярмарке в Дортмунде, Западная Германия. По словам организаторов, рождественская елка считается самой большой в мире. - Sputnik Грузия
1/18
© AFP 2023 / Ina Fassbender

Рождественская елка из более чем 1 000 отдельных красных елей из региона Зауэрланд на рождественской ярмарке в Дортмунде, Западная Германия. По словам организаторов, рождественская елка считается самой большой в мире.

© AFP 2023 / Angela Weiss

На вершине рождественской елки в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке – звезда Сваровски.

На вершине рождественской елки в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке – звезда Сваровски. - Sputnik Грузия
2/18
© AFP 2023 / Angela Weiss

На вершине рождественской елки в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке – звезда Сваровски.

© AFP 2023 / Jorge Guerrero

Рождественская елка на площади Ла Марина в Малаге, Испания.

Рождественская елка на площади Ла Марина в Малаге, Испания. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Jorge Guerrero

Рождественская елка на площади Ла Марина в Малаге, Испания.

© AFP 2023 / Sam Panthaky

Елка, сделанная примерно из 300 зонтиков, привезенных из региона Катч индийского штата Гуджарат, в отеле ITC Narmada в Ахмадабаде.

Елка, сделанная примерно из 300 зонтиков, привезенных из региона Катч индийского штата Гуджарат, в отеле ITC Narmada в Ахмадабаде. - Sputnik Грузия
4/18
© AFP 2023 / Sam Panthaky

Елка, сделанная примерно из 300 зонтиков, привезенных из региона Катч индийского штата Гуджарат, в отеле ITC Narmada в Ахмадабаде.

© AFP 2023 / Filippo Monteforte

Рождественская елка у подножия Испанской лестницы в Риме.

Рождественская елка у подножия Испанской лестницы в Риме. - Sputnik Грузия
5/18
© AFP 2023 / Filippo Monteforte

Рождественская елка у подножия Испанской лестницы в Риме.

© AP Photo / Lee Jin-man

Фейерверк по случаю зажжения елки возле мэрии Сеула, Южная Корея.

Фейерверк по случаю зажжения елки возле мэрии Сеула, Южная Корея. - Sputnik Грузия
6/18
© AP Photo / Lee Jin-man

Фейерверк по случаю зажжения елки возле мэрии Сеула, Южная Корея.

© AFP 2023 / Marco Bertorello

Такое рождественское дерево установили на площади Дуомо в Милане.

Такое рождественское дерево установили на площади Дуомо в Милане. - Sputnik Грузия
7/18
© AFP 2023 / Marco Bertorello

Такое рождественское дерево установили на площади Дуомо в Милане.

© AFP 2023 / Joseph Eid

Фейерверк освещает небо во время церемонии зажжения рождественской елки в городе Библос на севере Ливана.

Фейерверк освещает небо во время церемонии зажжения рождественской елки в городе Библос на севере Ливана. - Sputnik Грузия
8/18
© AFP 2023 / Joseph Eid

Фейерверк освещает небо во время церемонии зажжения рождественской елки в городе Библос на севере Ливана.

© AP Photo / David Zalubowski

Конусообразная конструкция высотой 33,5 метра с 60 тысячами светодиодных лампочек на открытом рождественском рынке в Денвере, Колорадо.

Конусообразная конструкция высотой 33,5 метра с 60 тысячами светодиодных лампочек на открытом рождественском рынке в Денвере, Колорадо. - Sputnik Грузия
9/18
© AP Photo / David Zalubowski

Конусообразная конструкция высотой 33,5 метра с 60 тысячами светодиодных лампочек на открытом рождественском рынке в Денвере, Колорадо.

© AP Photo / Michael Probst

Рождественская елка на ярмарке в Германии.

Рождественская елка на ярмарке в Германии. - Sputnik Грузия
10/18
© AP Photo / Michael Probst

Рождественская елка на ярмарке в Германии.

© photo: Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Посетители на мультимедийной выставке "Рождество" в лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге.

Посетители на мультимедийной выставке &quot;Рождество&quot; в лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik / Alexander Galperin
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Посетители на мультимедийной выставке "Рождество" в лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге.

© AFP 2023 / Valerie Macon

Станция Union Station в Лос-Анджелесе освещена красным и зеленым светом во время церемонии зажжения рождественской елки.

Станция Union Station в Лос-Анджелесе освещена красным и зеленым светом во время церемонии зажжения рождественской елки. - Sputnik Грузия
12/18
© AFP 2023 / Valerie Macon

Станция Union Station в Лос-Анджелесе освещена красным и зеленым светом во время церемонии зажжения рождественской елки.

© AFP 2023 / Bertrand Guay

Огромное новогоднее дерево в магазине Galéries Lafayette в Париже.

Огромное новогоднее дерево в магазине Galéries Lafayette в Париже. - Sputnik Грузия
13/18
© AFP 2023 / Bertrand Guay

Огромное новогоднее дерево в магазине Galéries Lafayette в Париже.

© AP Photo / Peter K. Afriyie

Необычная рождественская елка во время 97-го парада Macy's в честь Дня благодарения в Нью-Йорке.

Необычная рождественская елка во время 97-го парада Macy&#x27;s в честь Дня благодарения в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
14/18
© AP Photo / Peter K. Afriyie

Необычная рождественская елка во время 97-го парада Macy's в честь Дня благодарения в Нью-Йорке.

© AFP 2023 / Norberto Duarte

Фейерверк зажигается на большой рождественской елке в президентском дворце Лопес в Асунсьоне (Парагвай).

Фейерверк зажигается на большой рождественской елке в президентском дворце Лопес в Асунсьоне (Парагвай). - Sputnik Грузия
15/18
© AFP 2023 / Norberto Duarte

Фейерверк зажигается на большой рождественской елке в президентском дворце Лопес в Асунсьоне (Парагвай).

© AFP 2023 / Robin Utrecht

Огни "самой большой рождественской елки в Нидерландах" – башни Гербранди, также известной как передающая башня Лопика. Эту башню украшают как рождественское дерево с 1992 года.

Огни &quot;самой большой рождественской елки в Нидерландах&quot; – башни Гербранди, также известной как передающая башня Лопика. Эту башню украшают как рождественское дерево с 1992 года. - Sputnik Грузия
16/18
© AFP 2023 / Robin Utrecht

Огни "самой большой рождественской елки в Нидерландах" – башни Гербранди, также известной как передающая башня Лопика. Эту башню украшают как рождественское дерево с 1992 года.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Рождественская елка зажигается во время церемонии освещения на Соборной площади в Вильнюсе.

Рождественская елка зажигается во время церемонии освещения на Соборной площади в Вильнюсе. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Рождественская елка зажигается во время церемонии освещения на Соборной площади в Вильнюсе.

© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Промышленный альпинист в костюме Деда Мороза во время монтажа элементов светодинамической системы иллюминации 57-метровой главной городской елки на острове Татышев в Красноярске.

Промышленный альпинист в костюме Деда Мороза во время монтажа элементов светодинамической системы иллюминации 57-метровой главной городской елки на острове Татышев в Красноярске. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ilya Naymushin
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Промышленный альпинист в костюме Деда Мороза во время монтажа элементов светодинамической системы иллюминации 57-метровой главной городской елки на острове Татышев в Красноярске.

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