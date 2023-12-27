Самые красивые и необычные елки 2023 года
Рождественская елка из более чем 1 000 отдельных красных елей из региона Зауэрланд на рождественской ярмарке в Дортмунде, Западная Германия. По словам организаторов, рождественская елка считается самой большой в мире.
Рождественская елка из более чем 1 000 отдельных красных елей из региона Зауэрланд на рождественской ярмарке в Дортмунде, Западная Германия. По словам организаторов, рождественская елка считается самой большой в мире.
На вершине рождественской елки в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке – звезда Сваровски.
На вершине рождественской елки в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке – звезда Сваровски.
Рождественская елка на площади Ла Марина в Малаге, Испания.
Рождественская елка на площади Ла Марина в Малаге, Испания.
Елка, сделанная примерно из 300 зонтиков, привезенных из региона Катч индийского штата Гуджарат, в отеле ITC Narmada в Ахмадабаде.
Елка, сделанная примерно из 300 зонтиков, привезенных из региона Катч индийского штата Гуджарат, в отеле ITC Narmada в Ахмадабаде.
Рождественская елка у подножия Испанской лестницы в Риме.
Рождественская елка у подножия Испанской лестницы в Риме.
Фейерверк по случаю зажжения елки возле мэрии Сеула, Южная Корея.
Фейерверк по случаю зажжения елки возле мэрии Сеула, Южная Корея.
Такое рождественское дерево установили на площади Дуомо в Милане.
Такое рождественское дерево установили на площади Дуомо в Милане.
Фейерверк освещает небо во время церемонии зажжения рождественской елки в городе Библос на севере Ливана.
Фейерверк освещает небо во время церемонии зажжения рождественской елки в городе Библос на севере Ливана.
Конусообразная конструкция высотой 33,5 метра с 60 тысячами светодиодных лампочек на открытом рождественском рынке в Денвере, Колорадо.
Конусообразная конструкция высотой 33,5 метра с 60 тысячами светодиодных лампочек на открытом рождественском рынке в Денвере, Колорадо.
Рождественская елка на ярмарке в Германии.
Рождественская елка на ярмарке в Германии.
Посетители на мультимедийной выставке "Рождество" в лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге.
Посетители на мультимедийной выставке "Рождество" в лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге.
Станция Union Station в Лос-Анджелесе освещена красным и зеленым светом во время церемонии зажжения рождественской елки.
Станция Union Station в Лос-Анджелесе освещена красным и зеленым светом во время церемонии зажжения рождественской елки.
Огромное новогоднее дерево в магазине Galéries Lafayette в Париже.
Огромное новогоднее дерево в магазине Galéries Lafayette в Париже.
Необычная рождественская елка во время 97-го парада Macy's в честь Дня благодарения в Нью-Йорке.
Необычная рождественская елка во время 97-го парада Macy's в честь Дня благодарения в Нью-Йорке.
Фейерверк зажигается на большой рождественской елке в президентском дворце Лопес в Асунсьоне (Парагвай).
Фейерверк зажигается на большой рождественской елке в президентском дворце Лопес в Асунсьоне (Парагвай).
Огни "самой большой рождественской елки в Нидерландах" – башни Гербранди, также известной как передающая башня Лопика. Эту башню украшают как рождественское дерево с 1992 года.
Огни "самой большой рождественской елки в Нидерландах" – башни Гербранди, также известной как передающая башня Лопика. Эту башню украшают как рождественское дерево с 1992 года.
Рождественская елка зажигается во время церемонии освещения на Соборной площади в Вильнюсе.
Рождественская елка зажигается во время церемонии освещения на Соборной площади в Вильнюсе.
Промышленный альпинист в костюме Деда Мороза во время монтажа элементов светодинамической системы иллюминации 57-метровой главной городской елки на острове Татышев в Красноярске.
Промышленный альпинист в костюме Деда Мороза во время монтажа элементов светодинамической системы иллюминации 57-метровой главной городской елки на острове Татышев в Красноярске.