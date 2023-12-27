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Самые красивые и необычные елки 2023 года

Самые красивые и необычные елки 2023 года

Из зонтиков и металла, перевернутые, украшенные бабочками и традиционными шарами... Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых необычных, ярких, торжественных и... 27.12.2023, Sputnik Грузия

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Великобритания, Германия, Испания, Италия, Китай, Ливан, Россия, Южная Корея... Предлагаем отправиться в небольшое предрождественское турне по миру и посмотреть, как в разных странах украсили рождественские и новогодние деревья.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, новый год, новогодняя елка