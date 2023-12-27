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СВО: какие возможности открываются за горизонтом Марьинки

СВО: какие возможности открываются за горизонтом Марьинки

Российская стратегия методичного перемалывания ВСУ приносит убедительные результаты, особенно контрастные в сравнении с провалом украинского... 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T09:41+0400

2023-12-27T09:41+0400

2023-12-27T09:41+0400

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину: "В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка юго-западнее Донецка". Украинские оккупационные части выброшены из железобетонных укрытий, и с большими потерями отползают на запад. Российские войска вышли на оперативный простор и продолжают демонтаж позиций и подразделений ВСУ на разных участках фронта.Киевский режим традиционно опровергает информацию об отступлении ВСУ из Марьинки, украинские пропагандисты рассказывают о продолжении "ожесточенных боев за город". Аналогичную реакцию ранее мы наблюдали после освобождения Мариуполя, Соледара и Артемовска. На Западе иллюзий не питают, публикуют карты-схемы, отражающие продвижение российских войск в селе Георгиевка западнее Марьинки. До "фортеции Курахово" остается всего около 6 км.Сокращается дистанция между позициями ВС РФ и тылами угледарской группировки ВСУ, идут бои за населенные пункты Победа и Новомихайловка южнее Марьинки. Украинское командование из последних сил пытается удержать позиции в Авдеевке и предупреждает американских хозяев: российские войска "наступают с 16 направлений", без дополнительной западной помощи "авдеевская петля" затянется через несколько дней с "безумными потерями". Сенат США на рождественских каникулах, никто не услышит.В Киеве еще рассуждают о подготовке нового наступления ВСУ в 2024 году и готовят опустошительную мобилизацию 500 тысяч человек, включая инвалидов 3-й группы и женщин до 60 лет. Куда делись ранее мобилизованные сотни тысяч бойцов, на Украине спрашивать не принято.Запад в унынииВооруженные силы России продолжают демилитаризацию ВСУ. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией российских войск за минувшие сутки поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей, склад горюче-смазочных материалов.Воздушными ударами уничтожены объекты противника в Одессе и Черноморске. Особое внимание – авиабазам ВСУ. Минобороны РФ сообщило о ликвидации украинских комплексов ПВО NASAMS и Crotale NG на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. На аэродроме в Чернобаевке (временно оккупированная ВСУ часть Херсонской области) уничтожена пусковая установка зенитного комплекса ПВО западного производства, а также ангары с боеприпасами –детонацию слышали за несколько километров.Российские войска активно действуют на Купянском направлении, куда ВСУ вынужденно перебросили десантно-штурмовую бригаду. Западнее Артемовска украинские подразделения потеряли контроль над Богдановкой и отошли за канал Северский Донец-Донбасс в городской черте Часова Яра. "Десантная операция" ВСУ в Крынках обрела настолько зловещие и гротескные формы, что многие украинские морпехи высаживаются на левобережье и сразу сдаются в плен российским бойцам группировки "Днепр".Украинские артиллеристы сообщают о снижении темпа стрельбы на 80% из-за острой нехватки боеприпасов. Ранее суточная норма ВСУ составляла до 6000 снарядов калибра 155 мм, однако этот расход уже в 2022 году намного превысил производственные возможности всех предприятий западного ВПК. С другой стороны, российская артиллерия постоянно наращивает могущества, организовывает практически непрерывный "огневой вал" на позициях ВСУ.Американская газета The New York Times констатировала: "Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя". Западные аналитики не видят перспектив ВСУ. Экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак сообщил: "Русские создали такое большое преимущество, что украинцам теперь нужно только защищаться… Россияне отвоевывают новые украинские территории. Сохранят ли россияне инициативу? Определенно, да".Разумеется, "гегемон" не настроен быстро "сдать" украинский ТВД. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО обязательно придумают некое внебюджетное финансирование для вялотекущего продолжения войны "до последнего украинца", однако условия мира будет диктовать победитель – Россия.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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