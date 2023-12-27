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Альпинист, пропавший на горе Казбек, найден мертвым
Альпинист, пропавший на горе Казбек, найден мертвым
Когда ухудшилась погода, альпинист посредством специального электронного устройства передал свои координаты коллегам 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T16:45+0400
2023-12-27T16:45+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Спасатели нашли мертвым альпиниста, пропавшего при восхождении на гору Казбек несколько дней назад, сообщает телекомпания "Рустави 2". Спасатели вели поиски альпиниста в течении пяти суток. Утром к поисковой операции подключили вертолет Погранполиции МВД Грузии. Тело погибшего альпиниста извлекли из-под снега на территории, прилегающей к леднику Гергети. Согласно распространенной информации, погиб 45-летний опытный альпинист. Когда ухудшилась погода, он посредством специального электронного устройства передал свои координаты коллегам. Благодаря этому прибору было установлено местонахождение альпиниста. Казбек – это вторая по высоте гора Грузии, расположенная в восточной части Кавказа. Ее высота достигает 5 054 метров над уровнем моря, а относительная высота – 2 353 метров. Казбек является потухшим стратовулканом. Гора находится на границе Грузии и Северной Осетии. Грузины называют гору Мкинварцвери – "Ледяная вершина".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, мвд грузии, спасательная операция
новости, происшествия, грузия, мвд грузии, спасательная операция
Альпинист, пропавший на горе Казбек, найден мертвым
16:45 27.12.2023 (обновлено: 16:49 27.12.2023)
Когда ухудшилась погода, альпинист посредством специального электронного устройства передал свои координаты коллегам
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Спасатели нашли мертвым альпиниста, пропавшего при восхождении на гору Казбек несколько дней назад, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Спасатели вели поиски альпиниста в течении пяти суток. Утром к поисковой операции подключили вертолет Погранполиции МВД Грузии.
Тело погибшего альпиниста извлекли из-под снега на территории, прилегающей к леднику Гергети.
Согласно распространенной информации, погиб 45-летний опытный альпинист. Когда ухудшилась погода, он посредством специального электронного устройства передал свои координаты коллегам. Благодаря этому прибору было установлено местонахождение альпиниста.
Казбек – это вторая по высоте гора Грузии, расположенная в восточной части Кавказа. Ее высота достигает 5 054 метров над уровнем моря, а относительная высота – 2 353 метров. Казбек является потухшим стратовулканом. Гора находится на границе Грузии и Северной Осетии. Грузины называют гору Мкинварцвери – "Ледяная вершина".