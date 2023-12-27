https://sputnik-georgia.ru/20231227/alpinist-propavshiy-na-gore-kazbek-nayden-mertvym-285279432.html

Альпинист, пропавший на горе Казбек, найден мертвым

Альпинист, пропавший на горе Казбек, найден мертвым

Когда ухудшилась погода, альпинист посредством специального электронного устройства передал свои координаты коллегам 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T16:45+0400

2023-12-27T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Спасатели нашли мертвым альпиниста, пропавшего при восхождении на гору Казбек несколько дней назад, сообщает телекомпания "Рустави 2". Спасатели вели поиски альпиниста в течении пяти суток. Утром к поисковой операции подключили вертолет Погранполиции МВД Грузии. Тело погибшего альпиниста извлекли из-под снега на территории, прилегающей к леднику Гергети. Согласно распространенной информации, погиб 45-летний опытный альпинист. Когда ухудшилась погода, он посредством специального электронного устройства передал свои координаты коллегам. Благодаря этому прибору было установлено местонахождение альпиниста. Казбек – это вторая по высоте гора Грузии, расположенная в восточной части Кавказа. Ее высота достигает 5 054 метров над уровнем моря, а относительная высота – 2 353 метров. Казбек является потухшим стратовулканом. Гора находится на границе Грузии и Северной Осетии. Грузины называют гору Мкинварцвери – "Ледяная вершина".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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